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الرئيس السودانى يتوجه إلى بكين للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:00 ص
الرئيس السودانى يتوجه إلى بكين للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى عمر البشير الرئيس السودانى
الخرطوم أ ش أ
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توجه الرئيس السودانى، عمر البشير، مساء الجمعة، إلى الصين على رأس وفد رفيع المستوى للمشاركة فى قمة منتدى التعاون الصينى الأفريقى، التى تستضيفها العاصمة بكين يومى 3 و4 من سبتمبر المقبل تحت شعار "التعاون المربح للجانبين.. التكاتف لبناء مجتمع أقرب لمستقبل مشترك للصين وأفريقيا، ويشارك فى المنتدى قادة وزعماء 51 دولة أفريقية.

ومن المقرر أن يلتقى البشير نظيره الصيني، شى جين بينج، قبل انعقاد القمة لمراجعة العمل الثنائى فى إطار اتفاق الشراكة الاستراتيجية التى تم توقيعها خلال زيارة الرئيس السودانى إلى الصين مؤخراً.

ويلتقى البشير كذلك بنائب الرئيس الصينى باعتباره مسؤولاً عن الجانب التنفيذي، لبحث سير تنفيذ المشروعات المشتركة والرؤية المستقبلية فى إطار مبادرات الرئيس الصيني.

ويرافق الرئيس السودانى وفد يضم كلاً من فضل عبدالله فضل، وزير رئاسة الجمهورية، والدرديرى محمد أحمد، وزير الخارجية، ومعتز موسى، وزير الموارد المائية والرى والكهرباء، وعوض أحمد الجاز، نائب رئيس اللجنة العليا للإشراف على علاقات السودان مع دول "البريكس"، وحاتم حسن بخيت، وزير الدولة مدير عام مكاتب رئيس الجمهورية .

وينضم للوفد بجمهورية الصين كل من وزير المالية، محمد عثمان الركابي، ووزير النفط والغاز، أزهرى عبدالقادر، ومكاوى محمد العوض، وزير النقل والطرق والجسور، ووزير الدولة بالخارجية، أسامة فيصل.

 


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