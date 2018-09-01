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الديمقراطى الكردستانى: نقف على مسافة واحدة بين جميع القوى فى بغداد

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:49 م
الديمقراطى الكردستانى: نقف على مسافة واحدة بين جميع القوى فى بغداد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى
بغداد (أ ش أ)
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أكد عضو الحزب الديمقراطى الكردستانى شيرزاد قاسم، اليوم السبت، أن القوى الكردستانية تسعى إلى الحصول على "ضمانات" من الحكومة العراقية المقبلة لحل جميع الأزمات.

وقال قاسم فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "القوى الكردية تقف مع جميع الكتل السياسية بمسافة واحدة وبدأنا الحوارات مع الجميع على أساس ورقة المطالب المشتركة التى تقدمنا بها والمتضمنة 27 نقطة"، مبينا أن "المطالب الكردية لا تخص الإقليم فقط بل فيها أمور تخص العراق بشكل عام كقانون النفط والغاز وغيرها من الأمور التى تمثل الالتزامات بالدستور العراقى".

وأضاف قاسم، أن "حواراتنا مع بغداد سنسعى من خلالها للحصول على ضمانات على حل جميع الأزمات من قبل الحكومة المقبلة"، لافتا إلى أن هناك تفاهمات بين البيشمركة والجيش العراقى على الإدارة المشتركة للمناطق المتنازع عليها ضمن غرفة عمليات مشتركة، بالإضافة إلى أن المادة 140 هى مادة دستورية نافذة وغير منتهية".

وتشهد الساحة السياسية فى العراق حراكا واسعا بين القوى الفائزة بالانتخابات التى جرت فى (12 مايو 2018) لتشكيل الكتلة الأكبر تمهيدا لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة.  

 


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