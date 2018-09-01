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الدكتورة منال عوض تبدأ أولى جولاتها غدا بتفقد مشروع مدينة دمياط للأثاث

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:17 م
الدكتورة منال عوض تبدأ أولى جولاتها غدا بتفقد مشروع مدينة دمياط للأثاث محافظ دمياط الجديد
دمياط عبده عبد البارى
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تبدأ الدكتورة منال عوض ميخائيل محافظ دمياط أولى زيارتها الميدانية غدا، الأحد، بزيارة لمشروع مدينة دمياط للأثاث للوقوف على سير المشروع.

 

وستتفقد محافظ دمياط الهناجر التى تم الانتهاء منها بنسبة 99٪ وأعمال الكهرباء بنسبة 70٪ وأضاف أنه تم الانتهاء من توصيل المرافق (مياه - صرف صحى - تليفونات) وطرق بنسبة تصل إلى 50٪.

 

 

كما ستتفقد عملة إنشاء أكبر محطة معالجة ثلاثية للصرف الصحى بالمحافظة على مساحة 35 فدانا لخدمة المدينة ومنطقة شطا والقرى المحيطة بها مؤكدا الانتهاء من المرحلة العاجلة (الكومباكت) من المحطة لخدمة المدينة فى الفترة الحالية وأضاف المحافظ أنه سيتم إنشاء محطة كهرباء مغذية للمدينة لتصل تكلفة المرافق بالمدينة إلى 775 مليون جنيه.

 

وتأتى تلك الزيارة إلى مدينة الأثاث للوقوف على آخر مستجدات المشروع قبل طرح كراسة الشروط والمواصفات لورش المرحلة الثانية خلال الأيام المقبلة .

 

كما ستتابع ترتيبات إقامة معرض فيرنكس دمياط يوم 13 من الشهر الجارى والذى يعد اكبر معرض لتصدير الأثاث بالتعاون مع جمعية المصدرين المصريين Expolink والتى تعد من أعرق واقدم شركات التسويق المتخصصة فى تصدير الأثاث لدول العالم وذلك لإعادة منتج الأثاث الدمياطى للسوق العالمى مرة أخرى ولجذب المستثمرين حيث من المؤكد إقامة المعرض من ثلاث إلى أربع مرات سنويا على الأقل لتكون فترة واحدة للتصدير والفترات الأخرى للتسويق المحلى.

 

 
 
 

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