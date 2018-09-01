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الداخلية تعلن ضبط 56 متهما وبحوزتهم 57 قطعة سلاح نارى

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:41 م
الداخلية تعلن ضبط 56 متهما وبحوزتهم 57 قطعة سلاح نارى اسلحة نارية - أرشيفية
محمود عبد الراضي - دينا الحسيني
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واصلت أجهزة البحث الجنائى بوزارة الداخلية جهودها لضبط الجريمة بشتى صورها من بينها مكافحة جرائم (تهريب ، تصنيع ، إتجار ، إحراز ، حيازة ) الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية.
 
 
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالتنسيق مع أجهزة البحث الجنائى بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة خلال 24 ساعة عن ضبط 57 قطعة سلاح بحوزة 56 متهما.
 
 
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين المضبوطين، والعرض على النيابات المختصة وجارى استمرار الحملات .
 

 


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