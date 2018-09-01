"التعليم" تحقق فى شكوى معلمى مدرسة بالجيزة لوجود مخالفات

كتب محمود طه حسين

تقدم معلمو مدرسة الشهيد الرائد أحمد سعيد بمحافظة الجيزة، بشكوى إلى وزارة التربية والتعليم ومديرية التربية والتعليم بالجيزة، ضد مدير المدرسة لوجود بعض التجاوزات منها جمع مبالغ مالية، موضحين أن الشكوى توجد بالتوجية المالى والإدارى بالإدارة التعليمية التابعة لها المدرسة.

وأكد بعض المعلمين فى شكواهم، أن هناك بعض المخالفات الأخرى منها التلفظ بألفاظ لا تليق بقدسية المكان والمدرسة كصرح تعليمى، إضافة إلى مخالفات أخرى تتعلق بدرجات الطلاب والتلاعب فيها.

وأوضح المعلمون، أن مدير المدرسة سبق وأن تم إحالته إلى التحقيقات وجهات التحقيق واستبعاده من منصبه، ولكن تم عودته كمدير لأكثر من مدرسة.

من جانبه، قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، إنه سيتم إحالة الشكوى إلى التحقيق بالشئون القانونية بالوزارة لمعرفة تفاصيل الواقعة.