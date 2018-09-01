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" البيئة "بوسط الدلتا تبدء تفعيل اليات منظومة مواجهه نوبات الهواء بمحافظة الغربية

السبت، 01 سبتمبر 2018 04:40 م
" البيئة "بوسط الدلتا تبدء تفعيل اليات منظومة مواجهه نوبات الهواء بمحافظة الغربية محصول الأرز - أرشيفية
الغربيه - محمد طارق
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بدء جهاز شئون البيئه بمحافظة الغربيه، تفعيل آليات منظومة مواجهة نوبات الهواء بنطاق المحافظة، مع بدء موسم حصاد محصول الأرز .

وذلك من خلال الأستراتيجيه الجديدة لوزارة البيئة فى التعامل مع موسم السحابة السوداء، وتطبيق أليتها من خلال توفير فرص عمل ومشروعات باستخدام الأفكار الريادية ودعم الشباب والمزارعين بالتمويل والمعدات اللازمة لجمع وكبس وفرم المخلفات الزراعية وتحويلها إلى سماد عضوى وأعلاف غير تقليدية .

حيث نجحت وزارة البيئة، فى تحويل المحنة إلى منحة، وتوفير المعدات اللازمة من جرارات ومكابس ومفارم للشباب والمزارعين باشتراطات ميسرة وقيمة إيجارية رمزية، كما تدعم متعهدى جمع قش الأرز بمبلغ خمسين جنيها عن كل طن يتم جمعة بمواقع مطابقة للإشتراطات، من حيث البعد عن الكتلة السكنية وكهرباء الضغط العالى والقرب من مصدر للمياه والطرق بهدف تحويل قش الأرز وحطب الذرة إلى أعلاف غير تقليدية وأسمدة عضوية، مما جعل من المتبقيات الزراعية قيمه اقتصادية، مما أدى بشكل كبير إلى توقف المزارعين عن حرق المخلفات الزراعية، وتلويث الهواء خلال فترة المنخفض الجوى، والذى بدورة تقل به سرعة الرياح وتتركز به الملوثات بطبقات الجو القريبة من سطح الأرض، وذلك من بداية شهر أغسطس وحتى سبتمبر من كل عام.

والجدير بالذكر إن حرق المخلفات الزراعية كان يمثل 42% من مسببات تلوث الهواء، لتزامنها مع موسم حصاد محصول الأرز، وذلك وفق تقارير الرصد للهواء، وبتكليف من الدكتور محمد صلاح الرئيس التنفيذى بجهاز شئون البيئة، برفع حالة الطوارئ إلى القصوى بغرف عمليات منظومة مواجهه نوبات تلوث الهواء المركزية، بوزارة البيئة، وبالأفرع الإقليمية من خلال تفعيل رصد ومتابعة صور الأقمار الصناعية، وتحليل بيانات رصد الهواء وسرعة واتجاه الريح، وإصدار تقرير إنذار مبكر وموقف مناطق الحصاد لمحصول الأرز وبالتالى تحركات مجموعات محاور المرور الميدانى الموزعة بالسيارات المدعومة بأجهزة GPS لرصد تحركتها على شاشات غرف العمليات وسهولة توزيعها للأمر الذى أولت وزارة البيئة له اهتمام كبير وهو استقبال شكاوى من المواطنين، والتى خصصت وزارة البيئة له العديد من وسائل التواصل عبر الخط الساخن 19808 او الواتس اب على رقم 0122269333 وفرع طنطا 040333727

كما شدد المهندس أيمن شتا رئيس قطاع شئون الأفرع الإقليمية، على ضرورة تكثيف حملات عوادم السيارات وحملات التفتيش على الصناعات الصغرى من مكامير ومصانع طوب، وإلزام المخالف منها بالإغلاق خلال فترة مواجهه نوبات تلوث الهواء ومراقبة والسيطرة على جميع المقالب العمومية للمخلفات ومنع حدوث اى نقاط للإشتعال الذاتى للمخلفات.

وتهدف الإستراتيجية الجديدة لمواجهه نوبات تلوث الهواء لموسم 2018 إلى خلق فرص عمل جديدة للشباب ونيل رضاء المواطنين من خلال الاستجابة السريعة للرد على الشكاوى، والقضاء نهائيا على ظاهرة نوبات تلوث الهواء والحفاظ على الصحه العامه للمواطنين

 

 


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