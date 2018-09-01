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البنتاجون يطالب طهران باحترام سيادة العراق والتوقف عن دعم المتشددين

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:52 ص
البنتاجون يطالب طهران باحترام سيادة العراق والتوقف عن دعم المتشددين وزير الدفاع الأمريكى جيمس ماتيس
واشنطن (أ ش أ)
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دعت وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون " إيران إلى احترام سيادة العراق وغيره من دول المنطقة والكف عن زعزعة استقرارها.

وقال المتحدث باسم "البنتاجون" شون روبرتسون، تعليقا على نبأ تزويد إيران للحشد الشعبى العراقى بالصواريخ، وفقا لقناة ( الحرة ) الأمريكية، اليوم السبت - " إنه فى حالة التأكد من صحة تلك الأنباء، سيشكل ذلك خرقا لقرار مجلس الأمن الدولى رقم 2231، الذى يحظر عليها تطوير صواريخها الباليستية ".

وأشار إلى أن تلك الانشطة تعزز قناعة الولايات المتحدة الأمريكية بأن النظام الإيرانى يسعى إلى مد نفوذه فى مختلف أنحاء الشرق الأوسط،، متهما إيران وحزب الله بإطالة أمد الصراع فى سوريا والعراق واليمن.

 


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