البرلمان الأوروبى يعلق على تنفيذ اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبى وأوكرانيا

بروكسل (أ ش أ)

قيّم البرلمان الأوروبى تنفيذ أوكرانيا لاتفاقية الشراكة المبرمة مع الاتحاد الأوروبى بشكل إيجابي، مشيرا إلى ضرورة استكمال الإصلاحات الجارية.

وجاء ذلك فى مسودة تقرير أعدها عضو لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى من ألمانيا مايكل جاهلر، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية.

وقال جاهلر فى تقريره: "إن نتائج لجنة الشؤون الخارجية تقدم صورة إيجابية لتنفيذ اتفاقية الشراكة مع أوكرانيا رغم وجود عدد من أوجه القصور التى لاتزال السلطات الأوكرانية بحاجة إلى معالجتها".

يُشار إلى أن ثمة تطورات إيجابية طرأت على العديد من المجالات فى أوكرانيا، ولا سيما القضاء واللامركزية والطاقة والصحة والمعاشات التقاعدية والتعليم، ومع ذلك فإن لجنة الشؤون الخارجية فى البرلمان الأوروبى تسلط الضوء على مخاوفها بشأن وضع إطار قانونى سليم لمكافحة الفساد.

ويدعو البرلمان الأوروبى السلطات الأوكرانية إلى استكمال الإصلاحات الجارية وتوفير الاستقلالية التامة للمدعى العام وسرعة إنشاء المحكمة العليا لمكافحة الفساد.

ويعتزم البرلمان الأوروبى التصويت على تقرير بشأن تنفيذ أوكرانيا لاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبى فى الجلسة العامة المقرره فى الخريف.