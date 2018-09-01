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الاحتلال يقرر إبعاد ناشط فلسطينى عن البلدة القديمة بالقدس أسبوعين

السبت، 01 سبتمبر 2018 09:28 ص
الاحتلال يقرر إبعاد ناشط فلسطينى عن البلدة القديمة بالقدس أسبوعين قوات الاحتلال ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)
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قررت سلطات الاحتلال الإسرائيلى، إبعاد الناشط المقدسى نظام أبو رموز (37 عاما) عن القدس القديمة لمدة أسبوعين وكفالة قيمتها 3 آلاف شيكل (850 دولارا) لحين المحكمة.

وقالت مصادر فلسطينية ان سلطات الاحتلال كانت قد استدعت أبو رموز للتحقيق معه فى مركز التوقيف والتحقيق "القشلة" فى باب الخليل بالقدس القديمة، بعد أن تعرض للضرب المبرح من أحد جنود الاحتلال الخميس الماضي، ما استدعى نقله للعلاج فى مستشفى بالقدس المحتلة، بسبب رباطه أمام المسجد الأقصى المبارك من جهة باب الأسباط.

وأصيب أبو رموز بجروح فى منطقة الوجه، كذلك أصيب بجروح ورضوض فى محيط العين، إضافة إلى رضوض أخرى فى أطرافه، ورغم ذلك بقى قيد الاعتقال حتى ساعات مساء أول من أمس، وأُخضع أمس للتحقيق.

يذكر أن الاحتلال يمنع المواطن أبو رموز من دخول المسجد الأقصى، منذ ثلاث سنوات، بعد إدراج اسمه فيما يسمى "القائمة السوداء" التى تضم أسماء العشرات من الفلسطينيين الذين منعوا من دخول المسجد خاصة خلال اقتحامات المستوطنين.

 

 


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قوات الاحتلال

فلسطين

القدس

المسجد الاقصى




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