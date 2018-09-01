الرئيسية تقارير مصرية الأوقاف توزع 10 أطنان من لحوم الأضاحى على بالمنيا وأسيوط السبت، 01 سبتمبر 2018 08:33 ص توزيع لحوم الأضاحى- أرشيفية كتب إسماعيل رفعت إضافة تعليق تواصل وزارة الأوقاف، اليوم السبت، توزيع 10 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى ( المنيا ، وأسيوط) بواقع 5000 كيلو بكل منهما كدفعة أولى . وأكدت الوزارة، أنه سيتم التوزيع على باقي المحافظات تباعًا. إضافة تعليق موضوعات متعلقة.. وزير الأوقاف: وعد الرئيس بتمكين المرأة والشباب أصبح واقعا ملموسا "أوقاف سوهاج" تنظم ندوة بعنوان "كف الأذى من أفضل العبادات" رئيس تعليم البرلمان يشيد بتحمل الأوقاف مصروفات 2000 طالب من أسر الفقراء الأوقاف لحوم الاضاحى توزيع لحوم الاضاحى صكوك الاضاحى 4 أدلة تستند إليها النيابة فى اتهامها لقتلة "طالب الرحاب".. تعرف عليها مفاجأة.. مجلس الزمالك يلغى منصب النائب الثانى فى اللائحة الجديدة الحكومة ترصد 23.5 مليون جنيه لزيادة مشروعات البحث العلمى بالمناطق الحدودية "التعليم العالى" تعلن تسجيل رغبات 85 ألف طالب بالدور الثانى حتى الآن 4 مهام أمام أجيرى فى المعسكر الأول للمنتخب.. تلطيف الأجواء بين اتحاد الكرة و محمد صلاح.. إنهاء أزمة الملابس و الانسجام بين الجدد و القدامى.. حصد أول 3 نقاط أمام النيجر لضمان المنافسة على التأهل لأمم 2019 فيديو وصور.. ألمانيا تلفظ "أردوغان".. تمثال ذهبى للرئيس التركى يثير الغضب فى شوارع برلين.. سِجل الطاغية العثمانى فى الديكتاتورية والقمع يكشف أسباب إزالته.. والنظام يواصل الملاحقة الأمنية فى المؤسسة العسكرية لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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