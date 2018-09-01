الأوقاف توزع 10 أطنان من لحوم الأضاحى على بالمنيا وأسيوط

كتب إسماعيل رفعت

تواصل وزارة الأوقاف، اليوم السبت، توزيع 10 أطنان من لحوم الأضاحي على الأسر الأكثر احتياجًا بمحافظتى ( المنيا ، وأسيوط) بواقع 5000 كيلو بكل منهما كدفعة أولى .

وأكدت الوزارة، أنه سيتم التوزيع على باقي المحافظات تباعًا.