الأمم المتحدة تعين وزيرة هولندية سابقة رئيسة للبعثة الأممية فى العراق

نيويورك (أ ش أ)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش،اليوم السبت، أنه عين وزيرة دفاع هولندا السابقة جانين هينيس بلاشيرت ممثله الخاص ورئيسة لبعثة مساعدة العراق.

وقال مكتب الأمين العام للأمم المتحدة فى بيان - حسبما أفادت قناة (السومرية نيوز) العراقية - إن " بلاشيرت راقبت مشاركة هولندا فى العمليات العسكرية فى مالى وأفغانستان والعراق، وتعاونت مع الاتحاد الأوروبى والأمم المتحدة وحلف شمال الأطلسى وشركاء الأمم المتحدة".

وأضاف البيان أن "لدى جانين هينيس بلاشيرت 20 عاما من الخبرة فى النشاط السياسى والدبلوماسي".

وكانت هينيس بلاشيرت وزيرة للدفاع فى هولندا خلال الفترة من عام (2012 حتى 2017) لتصبح أول امرأة تعين فى هذا المنصب، وبالإضافة إلى ذلك، كانت عضوا فى مجلس نواب هولندا فى الفترة (2010)، وعضوا فى البرلمان الأوروبى فى الفترة من (2004 إلى 2010 ).