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اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:54 م
اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت أهم 10 أخبار على مدار اليوم السبت
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يقدم "اليوم السابع" لقرائه خدمة "اعرف كل حاجة فى دقيقة"، والتى تتضمن حصادًا مختصرًا لأهم وأبرز الأحداث فى شتى المجالات، السياسية والاقتصادية الرياضية فى مصر والعالم، اليوم السبت، ومنها تغطية لزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي للصين، واستقباله من قبل نظيره الصينى، وتوقيع عدة اتفاقيات أهمها القطار الكهربائى ومشروعات تنموية فى منطقة قناة السويس.

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مراسم استقبال رسمية للسيسى فى بكين بأعلام البلدين والورود.. الرئيس ونظيره الصينى يشهدان توقيع اتفاقيات منها القطار الكهربائى ومشروعات تنموية فى منطقة قناة السويس

 

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السيسى يصدر قرارا بتعيين اللواء محمد عرفان مستشارا للحوكمة والبنية المعلوماتية

 

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فتح باب التعاقد بنظام حق الانتفاع على أراضى الـ1.5 مليون فدان.. الإثنين

 

 

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مصطفى مدبولى يعلن تسليم 7048 وحدة بالحى السكنى بالعاصمة الإدارية فى ديسمبر

 

5
 

لأول مرة منذ 20 عاما.. موديز تتوقع فائضا بموازنة مصر العام المالى المقبل

 

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اعتماد نتيجة الدور الثانى للشهادات الأزهرية بنسبة نجاح 69% للأدبى والعلمى

 

 

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معهد الفلك يعلن بدء العام الهجرى الجديد الثلاثاء 11 سبتمبر

 

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"الأرصاد" ترسل إنذارا مبكرا للمحافظات استعدادا لسيول الخريف.. وطقس الغد حار والعظمى بالقاهرة 36 درجة

 

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اتحاد الكرة يطرح تذاكر مباراة مصر والنيجر الثلاثاء المقبل.. والأمن يوافق على حضور 40 ألف مشجع فى المباراة

 

10
 

محمد صلاح يشارك فى فوز صعب لليفربول على ليستر سيتى بنتيجة 2 -1

 

 


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