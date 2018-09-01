اشتباكات عنيفة بين الجيش الليبى وبقايا الإرهابيين بالمدينة القديمة فى درنة

طرابلس (أ ش أ)

اندلعت مواجهات عنيفة اليوم السبت، بين الجيش الليبى وبقايا الإرهابيين المتحصنين بمنطقة المدينة القديمة وسط مدينة درنة.

وقال مسؤول مكتب الإعلام بالكتيبة (276 مشاة) التابعة للجيش الليبى المنذر الخرطوش - فى تصريح اليوم وفقا لموقع (بوابة الوسط) الليبية - "إن الاشتباكات المسلحة بدأت صباح اليوم ولا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة، مؤكدًا سيطرة الجيش على عدة مراصد كان يستخدمها ويتحصن بها بقايا مقاتلى التنظيمات الإرهابية".

وأضاف المنذر، أن الجيش الليبى سيفصل بين المجموعات التى تتحصن بنهاية شارع المغار والمتحصنين بالمدينة القديمة، ليبدأ عملية تطهير واسعة لإنهاء العمليات العسكرية بها بشكل نهائى.