استمرار فاعليات مهرجان المشى " الرياضة أسلوب حياة " بمحافظة دمياط

كتب - فريق المحافظات

واصلت اليوم مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنفيذ مهرجان المشى لجميع الأعمار من الشباب تحت شعار" الرياضة أسلوب حياة " طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبحضور مدير مديرية الشباب والرياضة وإشراف وكيل المديرية للرياضة ، ومدير إدارة الرياضة بشارع "ستاد دمياط الرياضى ".

كما حرص علاء جاد مدير المديرية ، على استمرار فاعليات اليوم بالألعاب الترويحية داخل ستاد دمياط.

وحث النشئ والشباب على ممارسة الرياضة لما لها من دورا مهما في إعطاء الجسم صحة و رشاقة جيدة ، وأكد جاد أن الرياضة هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض بمختلف أشكالها وأنواعها.