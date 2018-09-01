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السبت، 01 سبتمبر 2018 10:31 م
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استمرار فاعليات مهرجان المشى " الرياضة أسلوب حياة " بمحافظة دمياط

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:04 م
استمرار فاعليات مهرجان المشى " الرياضة أسلوب حياة " بمحافظة دمياط مهرجان المشى
كتب - فريق المحافظات
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واصلت اليوم مديرية الشباب والرياضة بدمياط تنفيذ مهرجان المشى لجميع الأعمار من الشباب تحت شعار" الرياضة أسلوب حياة " طبقا لتوجيهات الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ، وبحضور مدير مديرية الشباب والرياضة وإشراف وكيل المديرية للرياضة ، ومدير إدارة الرياضة بشارع "ستاد دمياط الرياضى ".
 
كما حرص علاء جاد مدير المديرية ، على استمرار فاعليات اليوم بالألعاب الترويحية داخل ستاد دمياط.
 
وحث النشئ والشباب على ممارسة الرياضة لما لها من دورا مهما في إعطاء الجسم صحة و رشاقة جيدة ، وأكد جاد أن الرياضة هي خط الدفاع الأول ضد الأمراض بمختلف أشكالها وأنواعها.
 
 

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