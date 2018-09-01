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إيران وبريطانيا تجريان جولة جديدة من المحادثات فى طهران

السبت، 01 سبتمبر 2018 10:11 ص
إيران وبريطانيا تجريان جولة جديدة من المحادثات فى طهران مساعد وزير الخارجية الإيرانى عباس عراقجى
طهران(أ ش أ)
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أجرت إيران والمملكة المتحدة اليوم السبت، جولة جديدة من المحادثات الثنائية حول التعاون الاقتصادى عقب خروج أمريكا من الاتفاق النووى الإيرانى.

وذكرت وكالة أنباء (فارس) الإيرانية أن الجولة الجديدة من المحادثات الثنائية بين إيران وبريطانيا جاءت برئاسة مساعد وزير الخارجية الإيرانى للشؤون السياسية عباس عراقجى ونظيره البريطانى لشؤون غرب اَسيا وشمال أفريقيا اليستر برت حيث تمحورت أيضا حول كيفية توفير الاَليات المالية والنقدية بين البلدين رغم الحظر الأمريكى أحادى الجانب والتباحث حول أحدث تطورات المنطقة.

وفى السياق ذاته، قال مساعد وزير الخارجية البريطانى لشؤون غرب اَسيا وشمال أفريقيا ـ فى بيان - "إنه ما دامت إيران ملتزمة بتعهداتها فى إطار الاتفاق النووى فإننا سنلتزم أيضا لأننا نرى بأنه أفضل سبيل لضمان مستقبل الأمن والاستقرار فى المنطقة".

تعد هذه أول زيارة يقوم بها مساعد وزير الخارجية البريطانى إلى طهران بعد خروج الرئيس الأمريكى دونالد ترامب من الاتفاق النووى.

 


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