إحالة موظف متهم بسرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع للمحاكمة

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة الزيتون، بإحالة موظف بالمعاش للمحاكمة أمام محكمة الجنح بتهمة سرقة سيارة بأسلوب المفتاح المصطنع.

البداية بورود معلومات لرجال المباحث، بتردد أحد الأشخاص على منطقة سرايا القبة لعرض بيع سيارة ماركة "هيونداى " ،بسعر لا يتناسب مع قيمتها الحقيقة ،انتقل رجال المباحث وتمكنوا من ضبط المتهم والسيارة التى بحوزته، وبالكشف عليها تبين أنه مبلغ بسرقتها من سيدة بمنطقة النزهة ومحرر بها محضر برقم 94 68 لسنة 2018 جنح النزهة.

وبمواجهة المتهم ومناقشته اعترف بسرقة السيارة بأسلوب المفتاح المصطنع، وباستدعاء مالكة السيارة تعرفت عليها واتهمته بسرقتها وجار مناقشة المتهم لبيان ارتكابه وقائع أخرى.