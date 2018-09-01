أهالى الأطفال المصابين باختناق فى نادى الطالبية يتهمون الإدارة بالإهمال

كتب بهجت أبو ضيف

وجه أهالى 23 طفلا تعرضوا لحالة إختناق أثناء ممارستهم رياضة السباحة بنادى الطالبية، تهمة الإهمال لإدارة النادى، ومسئوليتهم عن تسرب غاز الكلور من المواسير المسئولة عن تعقيم حمام السباحة مما أسفر عن إصابة الأطفال باختناق، وطالبوا باتخاذ الإجراءات القانونية تجاههم.

البداية كانت تلقى الرائد مصطفى مخلوف رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية بلاغا من مستشفى الهرم، يفيد وصول 23 طفلا تتراوح أعمارهم من 8 إلى 12 سنة، مصابين بحالة اختناق أثناء ممارسة رياضة السباحة بنادى الطالبية.

وبانتقال رجال المباحث إلى محل الواقعة، ذكر رئيس مجلس إدارة نادى الطالبية أنه أثناء قيام المصابين بالتدريب بحمام السباحة الخاص بالنادى، حدث تسرب غاز الكلور من المواسير المسئولة عن التعقيم داخل الحمام مما نتج عنه حدوث إصابتهم بحالة إختناق، ولم ينتج عن ذلك وفيات.

وخرج المصابين من مستشفى الهرم، عقب تماثلهم للشفاء، واتهم أهلية المصابين إدارة النادى بالإهمال، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مدير أمن الجيزة، وباشرت النيابة التحقيق.