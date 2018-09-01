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أمين سر "دينية البرلمان" يؤكد انتهاءه من قانون المجلس القومى للأسرة

السبت، 01 سبتمبر 2018 02:00 ص
أمين سر "دينية البرلمان" يؤكد انتهاءه من قانون المجلس القومى للأسرة لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب
كتب محمود العمرى
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أكد الدكتور عمر حمروش، أمين سر لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أنه انتهى بشكل رسمى من قانون المجلس القومى للأسرة، وذلك بعد فترة إعداد ونقاش مع عدد من المختصين فى هذا الشأن، حتى يكون هناك مجلس شامل للأسرة فى مصر، يتضمن الرجل والمرأة ومناقشة كل القضايا التى تتعلق بهم فى المجتمع.

 

وأضاف أمين دينية البرلمان، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، أنه سيبدأ فى جميع التوقيعات اللازمة على القانون خلال الأسبوع المقبل، تمهيدًا لتقديمه مع بداية دور الانعقاد الجديد فى البرلمان، لافتًا إلى أن القانون يلقى ترحيبًا من العديد من النواب والنائبات، وأنه سيجمع كل التوقيعات اللازمة له وتقديمه بشكل رسمى لهيئة المكتب فى مجلس النواب.

 

وتابع أن الفترة الحالية تتطلب وجود هذا المجلس حتى يكون بمثابة كيان لمناقشة كافة المشكلات المتعلقة بالرجل والمرأة فى المجتمع.


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