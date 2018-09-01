أمن الجيزة يكشف غموض سرقة فيلا فى أكتوبر ويعيد المسروقات

محمود عبد الراضي ـ دينا الحسيني

نجحت أجهزة البحث الجنائى بالجيزة فى ضبط مرتكبى واقعة سرقة فيلا بمدينة السادس من أكتوبر وإعادة المسروقات.

البداية كانت ببلاغ للأجهزة الأمنية من أحد العاملين بفيلا مملوكة لـ"عبد الرحمن . ع . ع" 82 سنة، بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر، باكتشافه سرقة بعض الأجهزة من داخل الفيلا، وبالفحص تبين وجود قطع بسلك شباك جانبى بالصالة يطل على حديقة الفيلا .

وبتشكيل فريق بحث جنائى، توصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من "منير . م . م – 41 سنة "– عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وله محل إقامة آخر بالدقهلية – سبق اتهامه فى 25 قضية ( تبديد ، إيصال أمانة )، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس 3 سنوات فى قضية تبديد، و"مجدى . أ . إ " 46 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وله محل إقامة آخر بالفيوم – سبق إتهامه فى 5 قضايا ( شيك ، خيانة أمانة )، ومطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس 3 شهور فى قضية تبديد، و"عليوة . م . ا" – 40 سنة – عاطل – ومقيم بدائرة قسم شرطة ثالث أكتوبر، وله محل إقامة آخر بالقليوبية - مطلوب التنفيذ عليه فى حكم قضائى صادر ضده بالحبس شهر فى قضية سرقة، و"خالد . ك "19 سنه – عاطل – ومقيم بدائرة القسم .

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين بمحال إقامتهم والأماكن التى يترددون عليها والمحتمل اختبائهم بها، حيث تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة وقيامهم بتسلق سور الفيلا والدخول عن طريق شباك بالطابق الأرضى واستيلائهم على المسروقات، وبإرشادهم تم ضبط المسروقات بمكان إخفائها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.