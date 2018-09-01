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"أسنان عين شمس" تنظم حفل التخرج السنوى بدار الأوبرا الخميس المقبل

السبت، 01 سبتمبر 2018 07:00 ص
"أسنان عين شمس" تنظم حفل التخرج السنوى بدار الأوبرا الخميس المقبل جامعه عين شمس - صورة أرشيفية
كتب محمود راغب
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تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تستعد جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت رئيس الجامعة، لإقامة حفل تخرج الدفعة الـ 18 من كلية طب الأسنان، وذلك يوم الخميس المقبل بدار الأوبرا المصرية. 
 
ويقام الحفل تحت إشراف الدكتور ضياء الدين زين العابدين عميد كلية طب الأسنان والدكتور كريم البطوطى وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب وبحضور الدكتور ياسر الجندى النقيب العام لأطباء الأسنان، كما يضم الحفل نخبة كبيرة من أساتذة الجامعة ورواد طب الأسنان فى مصر والعالم العربى، فضلا عن وجود أولياء أمور الطلبة للاحتفال بأبنائهم. 
 
وأوضح الدكتور ضياء الدين عميد كلية طب الأسنان، إن الكلية تحصد ثمارها كل عام بكوكبة من خريجيها، وتقف على حصاد الكلية الطيب من خيرة أبنائها وحصيلة ذلك هُم أطباء المستقبل وأصحابُ مؤهلات يتميزون بالعلم والخلق، وبالمؤهلات العلمية والبحثية المتميزة. 
 
كما أكد أن كلية طب أسنان جامعة عين شمس هى منارة التعليم الطبي الحديث للفم والأسنان فى مصر والشرق الأوسط وتضم العديد من الأساتذة المتميزين على المستوى الدولى، مشيراً إلى جهود الكلية وأساتذتها فى تطوير الدراسة بها باستمرار.
 
وفى نفس السياق العرب الدكتور كريم البطوطى عن بالغ فخره بتخريج دفعة جديدة من الأطباء المؤهلين للقيام بواجبهم الإنسانى والوطنى رغم كافة المتغيرات المجتمعية التى عصفت بالوطن وخاصة فى الآونة الأخيرة.
 
كما أكد أن إدارة الكلية لا تألوا جهداً فى دعم كل الأجيال والكوادر الطبية الجديدة فى مختلف التخصصات، وذلك من شأنه الإسهام فى تخريج جيل جديد من الأطباء على وعى كامل بقيمة العمل الطبى وإنسانيته.
 
 
 

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