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أرملة جون ماكين تضع إكليلا من الزهور على نصب جنود حرب فيتنام

السبت، 01 سبتمبر 2018 03:45 م
أرملة جون ماكين تضع إكليلا من الزهور على نصب جنود حرب فيتنام سيندى أرملة جون ماكين
كتبت - سالى حسام
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شاركت سيندى ماكين فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى الخاص بالجنود المشاركين فى حرب فيتنام وذلك فى يوم جنازة زوجها السيناتور الراحل جون ماكين.
 
ورافق أرملة ماكين عدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم وزير الدفاع جيمس ماتيس وكبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى.
ويقع النصب التذكارى فى واشنطن وجاء وضع إكليل الزهور كون جون ماكين نفسه من الجنود الذين شاركوا فى الحرب حيث تم إسقاط طائرته من قبل القوات الفيتنامية وتعرض للتعذيب وظل فى السجن لست سنوات كاملة حتى تم تحريره مع باقى الأسرى الأمريكيين فى نهاية الحرب.
 
أرملة جون ماكين أمام النصب التذكارى
أرملة جون ماكين أمام النصب التذكارى

ارملة جون ماكين
ارملة جون ماكين

سيندى ماكين أثناء وضع الزهور
سيندى ماكين أثناء وضع الزهور

سيندى ماكين تقف أمام إكليل الزهور
سيندى ماكين تقف أمام إكليل الزهور

سيندى ماكين مع جون كيلي وماتيس
سيندى ماكين مع جون كيلي وماتيس

سيندى ماكين
سيندى ماكين

عملية نقل تابوت جون ماكين لكاتدرائية واشنطن
عملية نقل تابوت جون ماكين لكاتدرائية واشنطن

ميجان وبريدجت ماكين تشاهدان وضع الزهور
ميجان وبريدجت ماكين تشاهدان وضع الزهور

والدة جون ماكين فى الجنازة
والدة جون ماكين فى الجنازة

والدة جون ماكين
والدة جون ماكين

 


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النصب التذكارى

حرب فيتنام

جنازة جون ماكين




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