أرملة جون ماكين تضع إكليلا من الزهور على نصب جنود حرب فيتنام

شاركت سيندى ماكين فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى الخاص بالجنود المشاركين فى حرب فيتنام وذلك فى يوم جنازة زوجها السيناتور الراحل جون ماكين.
ورافق أرملة ماكين عدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم وزير الدفاع جيمس ماتيس وكبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى.
ويقع النصب التذكارى فى واشنطن وجاء وضع إكليل الزهور كون جون ماكين نفسه من الجنود الذين شاركوا فى الحرب حيث تم إسقاط طائرته من قبل القوات الفيتنامية وتعرض للتعذيب وظل فى السجن لست سنوات كاملة حتى تم تحريره مع باقى الأسرى الأمريكيين فى نهاية الحرب.
أرملة جون ماكين أمام النصب التذكارى
ارملة جون ماكين
سيندى ماكين أثناء وضع الزهور
سيندى ماكين تقف أمام إكليل الزهور
سيندى ماكين مع جون كيلي وماتيس
سيندى ماكين
عملية نقل تابوت جون ماكين لكاتدرائية واشنطن
ميجان وبريدجت ماكين تشاهدان وضع الزهور
والدة جون ماكين فى الجنازة
والدة جون ماكين
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