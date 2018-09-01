أرملة جون ماكين تضع إكليلا من الزهور على نصب جنود حرب فيتنام

كتبت - سالى حسام

شاركت سيندى ماكين فى وضع إكليل من الزهور على النصب التذكارى الخاص بالجنود المشاركين فى حرب فيتنام وذلك فى يوم جنازة زوجها السيناتور الراحل جون ماكين.

ورافق أرملة ماكين عدد من المسؤولين الأمريكيين على رأسهم وزير الدفاع جيمس ماتيس وكبير موظفى البيت الأبيض جون كيلى.

ويقع النصب التذكارى فى واشنطن وجاء وضع إكليل الزهور كون جون ماكين نفسه من الجنود الذين شاركوا فى الحرب حيث تم إسقاط طائرته من قبل القوات الفيتنامية وتعرض للتعذيب وظل فى السجن لست سنوات كاملة حتى تم تحريره مع باقى الأسرى الأمريكيين فى نهاية الحرب.