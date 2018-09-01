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"آثار أدفو": مشروع رفع المياه الجوفية بمعبد أدفو نجح فى تثبيت منسوبها

السبت، 01 سبتمبر 2018 06:31 ص
"آثار أدفو": مشروع رفع المياه الجوفية بمعبد أدفو نجح فى تثبيت منسوبها معبد إدفو -أرشيفية
أسوان - ندى سليم
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قال رمضان حسن، مدير أثار إدفو، إن مشروع رفع المياة الجوفية الخاص بالوكالة الأمريكية فى أدفو قد انتهى منذ فترة ونجح فى تثبيت منسوب المياه أسفل المعبد. حتى لا تؤدى الى أضرار بجدران المعبد،  موضحا أن المشروع شمل مرحلتين الاولي هو تثبيت المنسوب والثانية هى اعادة الشىء لأصله من خلال اعادة تأهيل المنطقة المحيطة بالمعبد. 

وأوضح مدير آثار إدفو، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع" ، أن المرحلة الثانية شملت إعادة رصف محيط المعبد وتأهيل المنطقة المخصصة لاستراحة الزائرين،  وتشمل أيضا استمرار متابعة فريق المشروع لتثبيت منسوب المياه اسفل المعبد والتحكم فيها حفاظا على الاثر. 

يذكر أن مشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد كوم أمبو وأدفو بمحافظة أسوان، يبلغ تكلفته نحو 9 ملايين دولار، ويستهدف المشروع تصميم بناء لنظام خفض المياه الجوفية بكوم أمبو بمبلغ 3,2 مليون دولار، ويتكلف البناء مبلغ 5.8 مليون دولار، بما فى ذلك ثلاث محطات ضخ.

 


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