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9 واعظات متطوعات ببورسعيد لتعليم النساء والأطفال أحكام الإسلام بالمساجد

الخميس، 09 أغسطس 2018 04:00 ص
9 واعظات متطوعات ببورسعيد لتعليم النساء والأطفال أحكام الإسلام بالمساجد الشيخ بشرى عبد القادر مدير عام إدارة الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد
بورسعيد – محمد فرج
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قال الشيخ بشرى عبد القادر مدير عام إدارة الدعوة بمديرية أوقاف بورسعيد، أن وزارة الأوقاف وافقت على تعيين 9 واعظات متطوعات لتعليم أحكام الدين الوسطى المعتدل بمساجد بورسعيد، مشيراً إلى أن الواعظات اجتزن دورات تدريبية عقدت وحضرن ورشة عمل بالوزارة حول غرس القيم والأخلاق الحميدة فى نفوس النساء والأطفال بعيداً عن التطرف والتشدد.

وأضاف عبد القادر، فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع "، أن الواعظات تم توزيعهن على 15 مسجدا بمدينتى بورسعيد وبوفؤاد وهى كالآتى: مسجد عبد الرحمن لطفى شباره والوهاب والشاطئ والسلام والمجمع الإسلامى بالزهور والرحمة والعباسى والمحمدى والشعرواى، ومسجد حمزة والسيدة خديجة وعباد الرحمن والمجمع الإسلامى ببورفؤاد.

وأضاف مدير عام الدعوة أن وزارة الأوقاف قامت بتدشين مدرسة الناشئة للأطفال من 5 سنوات لـ12 عاما لتعليمهم أحكام الدين الإسلامى الوسطى المعتدل لبناء كوادر شبابية قادرة على تحمل المسئولية والتصدى للتطرف من خلال تصحيح المفاهيم المغلوطة وإحياء القيم والأخلاق فى نفوس الأجيال القادمة.


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