2.5 مليون سهم استجابت لأوامر بيع "القاهرة للاستثمارات" بالبورصة

كتب هانى الحوتى

أعلنت إدارة البورصة المصرية، عن كميات أوامر البيع المبدئية بسوق الصفقات الخاصة المسجلة على أسهم القاهرة للاستثمارات والتنمية، استجابة للشطب الاختيارى، بنهاية فترة التسجيل أمس الأربعاء.

وأوضحت البورصة فى بيان أمس الأربعاء، أن كميات أوامر البيع المبدئية المسجلة على أسهم القاهرة للاستثمارات والتنمية استجابة للشطب الاختيارى، بلغت 2.48 مليون سهم، بنهاية فترة تسجيل أوامر البيع و الشراء، خلال جلسة اليوم.

يشار أنه تقرر فتح سوق الصفقات الخاصة (OPR) لتسجيل أوامر البيع على أسهم القاهرة للاستثمارات والتنمية، بداية من جلسة تداول يوم الخميس الموافق 2 أغسطس، وحتى نهاية جلسة تداول 8 أغسطس الجارى، وذلك بسعر 4.20 جنيه للسهم.

وكانت الجمعية العامة غير العادية للقاهرة للاستثمارات والتنمية، وافقت فى يونيو الماضى على الشطب الاختيارى للشركة من البورصة المصرية.

كما وافقت على فتح حساب أسهم الشطب على أن يتم تكويده بالبورصة المصرية لشراء أسهم المساهمين المتضررين من الشطب، فى ضوء قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، وذلك بسعر 4.2 جنيه للسهم.

وكانت الشركة أوضحت، فى وقت سابق، أن المساهم شركة "نحو" للاستثمارات والتنمية، طلب الشطب الاختيارى للشركة.

يشار إلى أن القوائم المالية المجمعة لشركة القاهرة للاستثمارات والتنمية أظهرت خلال الربع الأول من 2018، تراجع أرباحها بنسبة 22%، حيث حققت أرباحاً بلغت 1.27 مليون جنيه خلال الثلاثة الأشهر المنتهية فى مارس الماضى، مقابل أرباح بلغت 1.6 مليون جنيه فى الفترة المقارنة من 2017.