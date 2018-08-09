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الخميس، 09 أغسطس 2018 06:55 ص
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13 أغسطس..اجتماع مجلس مجموعة السلام القابضة لاعتماد القوائم المالية

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:00 ص
13 أغسطس..اجتماع مجلس مجموعة السلام القابضة لاعتماد القوائم المالية البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى
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يعقد مجلس إدارة مجموعة السلام القابضة، يوم الاثنين الموافق 13 أغسطس الجارى، اجتماعاً لاعتماد البيانات المالية للفترة المنتهية فى 30 يونيو لعام 2018.
 
وأظهرت البيانات المالية لشركة مجموعة السلام القابضة ارتفاع أرباح الربع الأول من العام الجارى بنسبة 2561% على أساس سنوى.
 
وبحسب نتائج الشركة للبورصة الكويتية، بلغت أرباح الفترة نحو 332.63 ألف دينار (1.11 مليون دولار)، مقابل أرباح بقيمة 12.5 ألف دينار (41.53 ألف دولار) للربع الأول من عام 2017.
 
وسجلت الشركة خسائر سنوية للعام الماضى بقيمة 77.26 ألف دينار، مقابل أرباح بنحو 314.7 ألف دينار فى عام 2016.
 

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