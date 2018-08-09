وكيل وزارة التعليم بالدقهلية يتابع تدريب المعلمين على نظام التعليم الجديد

تابع على عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، اليوم الخميس، مركز تدريب المدربين الذى بدء اليوم الدورة الثانية له والتى سوف تنتهى فى 12 أغسطس الجارى.

وأكد عبد الرؤوف، فى تصريحات صحفية له، على أثناء لقائه بالمعلمين وموجهين رياض الأطفال المستهدفين بالتدريب أنهم قيمة وقامة علمية، كما أشاد المتدربين بالتدريب ووضوح المنهج الدراسى بعد التدريب وتمنى من الجميع الابتكار والعطاء.

يذكر أن اولى دوراته يوم السبت الماضى حيث تم التدريب على مدار 4 أيام بقاعة عمر بن عبد العزيز على مناقشة أهداف التعليم، والتعرف على بعض الطرق لتطوير مهارات الأطفال لكى يتمكن المدربون من تنمية قدرات معلمات رياض الأطفال وأهمية توظيف تعليم اللغة العربية وفق رؤية 2030.