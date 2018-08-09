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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:52 م
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وفد البنك الدولى والوكالة الفرنسية فى زيارة لمحطات الرى الحقلى بالبحيرة

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:21 م
وفد البنك الدولى والوكالة الفرنسية فى زيارة لمحطات الرى الحقلى بالبحيرة جانب من الجولة
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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استقبل الدكتور طلعت حجاج وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة وفد البنك الدولى والوكالة الفرنسية وذلك فى إطار التعاون بين مديرية الزراعة بالبحيرة "إدارة الإرشاد الزراعى" وبين وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى بالقاهرة، حيث تم تنظيم زيارة لبعثة البنك الدولى والوكالة الفرنسية لمحطة رى حقلى على ترعة قافلة بمركز أبو حمص ثم زيارة محطة فرع رقم 8 على ترعة معمل القزاز بكفر الدوار كما تفقد الوفد مدرسة حقلية بناحية الجرادات بابو حمص .
 
 
رافق الوفد فى الزيارة الدكتور محمد سمير أبو سليمان مدير وحدة إدارة مشروعات تطوير الرى الحقلى والدكتور محمود سعيد منسق المشروع والدكتورة عبير أبو المجد مسئول التدريب والإرشاد بوحدة الرى الحقلى والمهندس ناجى السيد حسن مدير عام إدارة الإرشاد الزراعي والدكتور جمال محمد عبد السلام مدير وحدة الرى الحقلى بكفر الدوار والمهندس عوض موسى منسق الرى الحقلى بالمديرية والدكتور محمد الشربينى مسئول المدارس الحقلية بالمديرية ومهندسى الإرشاد الزراعى وبعض المزارعين.

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