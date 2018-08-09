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الخميس، 09 أغسطس 2018 08:20 ص
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وزير الشباب يصل الإسماعيلية لتفقد مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:02 ص
وزير الشباب يصل الإسماعيلية لتفقد مشروع النادى الاجتماعى للإسماعيلى جانب من الزيارة
الإسماعيلية - السيد فلاح
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استقبل منذ قليل، اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، فى مكتبه بديوان عام المحافطة بالشيخ زايد، الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، خلال الزيارة يقوم بها الأخير لتفقد مقر مشروع نادى الإسماعيلى الجديد بأرض النخيل ومتابعة وضع اللمسات الأخيرة للمشروع استعدادا للافتتاح الرسمى خلال احتفالات أكتوبر المقبلة.
 
 
ويقام النادى الاجتماعى للنادى الإسماعيلى على أرض نادى النخيل بمنطقة الشيخ زايد بحى ثالث على مساحة إجمالية تصل لنحو 26 فدانا، تحت إشراف وتنفيذ إدارة المشروعات بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
 
 
 
 
 
 

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