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وزير الإعلام اليمنى: العلاقات اليمنية السعودية فى أزهى مراحلها

الخميس، 09 أغسطس 2018 06:54 م
وزير الإعلام اليمنى: العلاقات اليمنية السعودية فى أزهى مراحلها وزر الإعلام مع قيادات مركز الاتصالات السعودى
إيمان حنا
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أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الارياني أن العلاقات اليمنية السعودية في أزهى مراحلها وهناك تنسيق دائم في مختلف القضايا بين قيادتي البلدين، مجددا الشكر والتقدير للمواقف الأخوية العروبية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تجاه الشعب اليمني.

وأضاف الإريانى:" وجدت جيلا من الشباب السعودي المبدع والطموح، وتحدثنا حول الانقلاب الحوثي على الدولة وأهمية تنسيق الجهود الإعلامية.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز الإتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية، والتقى مع أحمد بن محمد الطويان مدير المركز، وعدد من القيادات الشابة العاملة في المركز، وتم مناقشة الخسائر التى تعرض لها اليمنيون جراء الانقلاب الحوثي على الدولة وأهمية تنسيق الجهود الإعلامية لمواجهة أطماع إيران.


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وزير الاعلام اليمنى

معمر الاريانى

اليمن

الحوثيين

المملكة




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