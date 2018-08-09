وزير الإعلام اليمنى: العلاقات اليمنية السعودية فى أزهى مراحلها

إيمان حنا

أكد وزير الإعلام اليمنى معمر الارياني أن العلاقات اليمنية السعودية في أزهى مراحلها وهناك تنسيق دائم في مختلف القضايا بين قيادتي البلدين، مجددا الشكر والتقدير للمواقف الأخوية العروبية للمملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي العهد تجاه الشعب اليمني.

وأضاف الإريانى:" وجدت جيلا من الشباب السعودي المبدع والطموح، وتحدثنا حول الانقلاب الحوثي على الدولة وأهمية تنسيق الجهود الإعلامية.

جاء ذلك خلال زيارته لمركز الإتصال والإعلام الجديد بوزارة الخارجية السعودية، والتقى مع أحمد بن محمد الطويان مدير المركز، وعدد من القيادات الشابة العاملة في المركز، وتم مناقشة الخسائر التى تعرض لها اليمنيون جراء الانقلاب الحوثي على الدولة وأهمية تنسيق الجهود الإعلامية لمواجهة أطماع إيران.