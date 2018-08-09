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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:40 م
خالد صلاح
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وزارة الصناعة الإندونيسية تحذر من تداعيات الحمائية الأمريكية

الخميس، 09 أغسطس 2018 11:50 ص
وزارة الصناعة الإندونيسية تحذر من تداعيات الحمائية الأمريكية الرئيس الأندونيسى
أ ش أ
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طالبت وزارة الصناعة الإندونيسية رجال الصناعة والمصدرين الإندونيسيين بأن يوسعوا أسواق صادراتهم، لتفادى الوقوع فى مؤثرات الإجراءات الحمائية الأمريكية المحتملة.

وقال أمين عام وزارة الصناعة هاريس موناندار لوكالة أنباء (أنتارا) الإندونيسية اليوم الخميس " لدينا الكثير من المنتجات المصنعة المصدرة إلى الولايات المتحدة" .. موضحًا أن تصدير المنسوجات والمنتجات البحرية ومختلف السلع الأخرى يمكن أن يتأثر إذا امتنعت الولايات المتحدة عن رفع سقف التعريفات الجمركية.

وأضاف أمين عام وزارة الصناعة الإندونيسى أن البلاد تتفاوض مع الولايات المتحدة من أجل تعزيز التجارة الثنائية بينهما.


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