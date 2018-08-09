والدة ضحية زوجته الخائنة بالشرقية تروى تفاصيل الحادث:"قتلته هى وعشيقها"

الشرقية- فتحية الديب

"ربنا يجيب لك حقك يابنى، وحق المظلومين زيك يارب يابنى، فوضت أمرى ليك يا رب "، بهذة الكلمات بدأت تروى "وفاء عبد الرحمن موسى" والدة الشاب ضحية زوجته الخائنة التى قتلته بالاشتراك مع عشيقها فى الشرقية تفاصيل الحادث لـ" اليوم السابع"

وأضافت:" زوجى توفى وترك لى 4 أبناء بنتين وولدين، و"محمد" كان أصغرهم، توفى والده وهو تلميذ بالصف الثالث الابتدائى، وربنا قدرنى وربيته هو و اخواته، وتزوج من فتاة جارتنا فى القرية، لكنها لم تراعى ربنا فيه."

وانهمرت دموعها متابعة:" زوجته عديمة التربية والأخلاق، لم يطمر فيها ما قدمه ابنى لها من العيش فى حياة كريمة، ولم يطمر فيها معاملتى الحسنة لها، إبنى عاش مظلوم ومات مظلوم."

وتسرد والدة المجنى عليه، تفاصيل الجريمة التى ارتكبت فى حق نجلها، قائلة:" يوم الحادث، كنت فى زيارة عائلية لبنتى بقرية مجاورة، وعندما تأخرت قررت أنام عند بنتى وأعود لمنزلى فى الصباح، حيث كنت أقيم مع "محمد" وزوجته وطفله الوحيد البالغ من العمر 5 سنوات، وليلة الحادث فؤجئت باتصال من زوجة "محمد" تسألنى إذا كنت هرجع للمنزل أو هبات عند بنتى، فأجبتها بأنى سوف أنام عند ابنتى وأعود فى الصباح، وهنا اطمنت أنها بمفردها بالمنزل، وبدأت تتصل بعشيقها، لكى تتخلص من نجلى."

ثم تعاود البكاء مرة ثانية قائلة: " ابنى اتقتل فى البيت على سريره، قامت زوجته بإعطاءه 3 عقاقير مخدرة فى مشروب النسكافية، وبعدها اتصلت بعشيقها وتركت له باب المنزل مفتوح، ودخل فى ساعات متأخرة وقام بضرب نجلى على رأسه بالشومة، وخنقه بسلك الكهرباء، ثم حمله على عربة كارو وتخلص من جثته فى مصرف قرية مجاورة، وفى الصباح قامت تبكى وتصرخ أن زوجها غير موجود بالمنزل، وتطالبنا بالبحث عنه، إلى أن توصل ضباط الشرطة للحقيقة."

وتابعت والدة المجنى عليه حديثها قائلة: " وزراة الداخلية، لم تقصر فى حق ابنى، وتوصلت للمتهم الثانى وضبطته فى أقل من 24 ساعة وساعدتنى فى إنهاء إجراءت الدفن، وزارة الداخلية فرد فرد على دماغى، لو أطول أبوس حذائهم الصغير قبل الكبير، ربنا يحميهم ويحرصهم ويربوا عيالهم."

واختتمت:" إن شاء الله ربنا هيجيب حق ابنى لأنه عاش مظلوم ومات مظلوم، قلبى ما هيرتاح إلا بالإعدام، للزوجة الخائنة عديمة التربية، وعشيقها لكى يكونا عبرة لكل الناس، ياريتها كانت سابته ومشيت أو هربت مع عشيقها، وسابت إبنى لى، أو سابته لابنه اللى عمره 5 سنوات، الطفل هيتبهدل منها لله زوجة عديمة التربية والضمير."

بداية الواقعة كان بتلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمد والى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا من " سليمان م إ" 34 سنة محاسب بالعثور على جثة شقيقه" محمد" 28 سنة موظف بشركة الصرف الصحى مقيم قرية منشة قاسم مركز ديرب نجم، جثة هامدة بمياه بحر قرية الشراقوة مركز ديرب نجم، وتحرر عن ذلك المحضر 4051 جنح ديرب نجم لسنة 2018.

وكشفت التحقيقات التى قام بها الرائد أحمد جلال، رئيس مباحث ديرب، وبرفقته النقيب هانى صفوت معاون مباحث ديرب نجم، برئاسة العميد عمرو رؤوف، رئيس مباحث المديرية، وبإشراف اللواء محمد والى، مدير المباحث، بالتنسيق مع العميد ماجد الأشقر، رئيس مصلحة الأمن العام بالشرقية، أن الزوجة وراء واقعة مقتل زوجها، لوجود علاقة عاطفية بينها وبين شاب بالقرية.

حيث كشفت التحقيقات نشوب علاقة عاطفية بين زوجة المجنى عليه وتدعى" أماني م س " 25 سنة و" رضا م م" 26 سنة عامل مقمين منشة قاسم، وأن العلاقة تطورت إلى علاقة محرمة، قام العشيق بشراء هاتف محمول للزوجة، وكانا يهافتها به، حيث اشترى لها هاتف وشريحة لكى يحدثها من خلاله، وأن الزوجة أخفت الهاتف بالنيش، وبعد تطور العلاقة مع عشيقها، اتفقا على قتل الزوج والد طفلها الوحيد ابن الأربعة سنوات، حيث قامت بإعطاءه 3 عقاقير من عقار الترايكتين فى مشروب النسكافية، وبعد أن تأكدت من نومه العميق، تركت باب شقتها مفتوحا، انتظار لوصول عشيقها، الذى دخل غرفة النوم وقام بضربه بخشبة على الرأس، وخنقه بسلك الكهرباء، وحمل جثته على عربة كارو وتخلص منه بالبحر.

تم القبض على المتهمة وعشيقها، وبعرضهما على النيابة العامة اعترفا بالواقعة، وقاما بتمثيل الجريمة، وتم حبسهما أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



المتهم



المتهمه