نيابة حلوان تطلب التحريات حول ضبط صاحب مخزن خردة متلبسا بسرقة حديد

كتب على عبد الرحمن

طلبت نيابة حلوان الجزئية، تحقيقات مباحث قسم شرطة المعصرة، حول ضبط صاحب مخزن خردة بتهمة سرقة 2 طن حديد من موقع إنشاء الكوبرى الإقليمى، تحت الإنشاء.

كان رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، تمكنوا أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل، من ضبط "ن س ع" 31 سنة، صاحب مخزن خردة، أثناء استقلاله السيارة رقم ن و ى 217 نقل بيضاء "ملكه" محملة بكمية من الأسياخ الحديدية وزنت 2 طن مجهولة المصدر.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من الكوبرى الإقليمى تحت الإنشاء بجوار محطة الكهرباء، بإسلوب "المغافلة" وباستدعاء مدير أمن المشروع، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.