video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 03:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

نيابة حلوان تطلب التحريات حول ضبط صاحب مخزن خردة متلبسا بسرقة حديد

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:00 ص
نيابة حلوان تطلب التحريات حول ضبط صاحب مخزن خردة متلبسا بسرقة حديد كوبرى تحت الإنشاء - أرشيفية
كتب على عبد الرحمن
إضافة تعليق

طلبت نيابة حلوان الجزئية، تحقيقات مباحث قسم شرطة المعصرة، حول ضبط صاحب مخزن خردة بتهمة سرقة 2 طن حديد من موقع إنشاء الكوبرى الإقليمى، تحت الإنشاء.

كان رجال مباحث قسم شرطة المعصرة، برئاسة المقدم إيهاب الصعيدى، تمكنوا أثناء تفقد الحالة الأمنية بشارع كورنيش النيل، من ضبط "ن س ع" 31 سنة، صاحب مخزن خردة، أثناء استقلاله السيارة رقم ن و ى 217 نقل بيضاء "ملكه" محملة بكمية من الأسياخ الحديدية وزنت 2 طن مجهولة المصدر.

وبمناقشته اعترف بسرقتها من الكوبرى الإقليمى تحت الإنشاء بجوار محطة الكهرباء، بإسلوب "المغافلة" وباستدعاء مدير أمن المشروع، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ضبط 3 عاطلين سرقوا ٤ براميل مخلل وأجهزة من محل بحلوان

سرقه حديد كوبرى

الكوبرى الاقليمى بالمعصره

المعصره

اخبار حلوان

اخبار المعصره




لا تفوتك
تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تعرف على المواد القانونية لإحالة المتهمين بإلقاء جثث أطفال المريوطية للجنايات

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

تراجع أسعار الأراضى الزراعية بعد تطبيق قانون التعديات على الأراضى الجديد

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

نظام التعليم الجديد.. "بدء مرحلة القضاء على البطالة".. الوزارة تحدد 8 مواصفات للخريج الجديد أبرزها التعلم المثمر والتعايش المستمر.. وتؤكد: سيتنافس محليًا ودوليًا فى سوق العمل.. والوزير: الكتب داخل المطابع

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

صور.. "نورت يا قطن النيل".. بدء جنى بشائر "الذهب الأبيض".. طوارئ بـ"الزراعة" لتسويق 2.2 مليون قنطار قطن تجارى وإكثار.. و"المنتجين": 2700 جنيه سعر المحصول.. وعلاوة 100 جنيه لبذرة التقاوى

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

رجيم من غير حرمان فى خطوات بسيطة أهمها العسل بدل السكر

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

تعرف على تعليق مدرب الداخلية عن الخسارة بسباعية أمام الزمالك

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة