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ننشر أولى صور أثار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة

الخميس، 09 أغسطس 2018 10:07 ص
ننشر أولى صور أثار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة أثار الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة
كتب محمد جمال - تصوير وكالات
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أثار مدمرة تركها قصف الاحتلال الإسرائيلى لقطاع غزةن فنشرت وكالة رويترز للأنباء أولى صور لأثار القصف المدمرة التى دمرت عدة بيوت وأدت إلى استشهاد طفلة رضيعة ووالدتها فى تلك الغارات، فجر اليوم الخميس، بمخيم النصيرات فى وسط قطاع غزة.

وقال الطبيب أشرف القدرة فى بيان:"استشهدت الطفلة الرضيعة بيان محمد خماش التى تبلغ من العمر عاما ونصف عام ووالدتها إيناس محمد خماش (23 عاما) وهى حامل، وأصيب زوجها محمد خماش بجراح متوسطة جراء استهداف الاحتلال الإسرائيلى لمنطقة الجعفراوى بمخيم النصيرات فى المحافظة الوسطى".

وأضاف أنه بمقتل الرضيعة وأمها ترتفع إلى "ثلاثة شهداء" حصيلة الشهداء فى سلسلة الغارات الجوية الإسرائيلية، التى بدأت مساء الأربعاء،على مواقع وأهداف فى مناطق مختلفة بقطاع غزة".

أثار القصف
أثار القصف

 

أثار قصف الاحتلال الإسرائيلى
أثار قصف الاحتلال الإسرائيلى

 

احتراق أحد السيارات
احتراق أحد السيارات

 

الاحتلال الإسرائيلى يقصف غزة
الاحتلال الإسرائيلى يقصف غزة

 

بيوت مدمرة
بيوت مدمرة

 

جانب من أثار القصف
جانب من أثار القصف

 


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