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موقع أمريكى: بدعم دولى مصر تسير نحو الطاقة المتجدة بخطى سريعة

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:11 م
موقع أمريكى: بدعم دولى مصر تسير نحو الطاقة المتجدة بخطى سريعة محطة الطاقة الشمسية
كتبت: إنجى مجدى
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يقود البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير حملة لتوفير 1.4 جيجاوات من الطاقة الشمسية لمصر. فبحسب موقع CleanTechnica، الأمريكى، فإن هناك 16 مشروعا مقترحا يتعلق بالحصول على الكهرباء من الطاقة الشمسية بينهم مشروع كوم أومبو، الذى من المقرر بناءه فى أسوان ويوفر 200 ميجاوات من الطاقة المتجددة، بإجمالى 14%.

 

وتلقت شركة نقل الكهرباء المصرية ستة عروض لمشروع كوم أمبو فى مصر، وفقا لمجلة PV. وجاء أدنى عرض من Fotowatio Renewable Ventures، وهى شركة لتطوير الطاقة الشمسية مقرها فى إسبانيا، وهى جزء من شركة عبد اللطيف جميل للطاقة التى يوجد مقرها فى الإمارات العربية المتحدة. وجاء ثانى أدنى عرض من شركة الطاقة السعودية العملاقة "أكوا باور"، يليها Scatec Solar النرويجية.

 

وتقوم الشركة المصرية الآن بمراجعة العطاءات قبل عقد اتفاقية شراء الطاقة لمدة 25 عامًا مع مقدم العرض الفائز. وسيتم تركيب معظم المنشآت الشمسية الكبيرة فى منطقة أسوان. وتقع جميع المشاريع الشمسية التى يمولها البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير فى موقع بالقريب من قرية بنبان.

 

وبالإضافة إلى 16 منشأة شمسية ممولة من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير، تعهدت مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى بتقديم 203 مليون دولار من تمويلها الخاص لتطوير 13 محطة أخرى لتوليد الطاقة الشمسية بقدرة تراكمية تبلغ 650 ميجاوات. وإجمالا ستقوم المنظمتان بإدارة استثمارات بقيمة 1.8 مليار دولار، معظمها من مستثمرين خاصين، فى الطاقة الشمسية فى مصر على مدى السنوات القليلة المقبلة.

 

تحصل مصر حاليًا على 90% من طاقتها الكهربائية من الوقود الأحفورى على الرغم من كونها واحدة من أكثر الدول التى تتمتع بالشمس. لكن الأمور تتغير، حيث تسعى الحكومة المصرية الآن لزيادة الطاقة المتجددة إلى 20% من إجمالى الطاقة الكهربائية فى البلاد بحلول عام 2022. وبدعم من البنك الأوروبى للإنشاء والتعمير والبنك الدولى، فإنه البلاد تتقدم الآن نحو مستقبل للطاقة المتجددة حتى أنه بات يمكن توفير الكهرباء بتكلفة أقل من 3 سنتات لكل كيلووات ساعة.


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الطاقة المتجددة

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