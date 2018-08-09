موجز أخبار 1ظهرا.. مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية دون غرامة تأخير لـ15 أكتوبر

نشر اليوم السابع عددا من الأخبار الهامة خلال الساعات الأخيرة الماضية على رأسها أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وافق على أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018.

وأكد بيان الوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولى الضريبة وتلافيًا للزحام في والمأموريات، موضحًا أن هذا المد فى مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 أغسطس الجارى، وستمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.. وفيما يلى موجز أخبارمصر للساعة 1 ظهرا.

المالية: مد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

بموافقة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية قرارا بمد المهلة المخصصة لتحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير بجميع مناطق الضرائب العقارية ومأمورياتها حتى 15 أكتوبر 2018.

وأكد بيان الوزارة أن هذا القرار يعتبر تسهيلًا على ممولى الضريبة وتلافيًا للزحام في والمأموريات، موضحًا أن هذا المد فى مهلة دفع الضريبة هو المهلة الأخيرة بعد أن كان من المقرر انتهاء فترة تحصيل الضريبة فى 15 أغسطس الجارى، وستمتد المهلة شهرين إضافيين حتى 15 أكتوبر 2018، مضيفا أنه سيتم تطبيق أحكام القانون على المتخلفين عن سداد الضريبة بعد المهلة المحددة.

التموين تعلن ارتفاع عدد المحال المشاركة بالأوكازيون لـ1960 محلا حتى الآن

أكد أيمن حسام الدين مساعد وزير التموين لشؤون قطاع التجارة الداخلية، أن عدد المحلات المشاركة فى الأوكازيون الصيفى منذ فتح باب المشاركة فى الأوكازيون يوم الاثنين الماضى، وحتى الآن بلغت 1960 محلاً حتى الآن، مع استمرار تلقى الطلبات من المحلات التجارية الراغبة فى الاشتراك، حيث يستمر الأوكازيون لمدة شهر، اعتبارا من يوم 6 أغسطس الجارى، على أن يتم الحصول على الموافقات من مديريات التموين والتجارة الداخلية بالمحافظات الواقع فى دائرتها المحل التجارى.

للمرة الأولى.. وزارة الحج السعودية تطلق خدمة الحضانات لرعاية أطفال الحجاج

فى خطوة هى الأولى من نوعها خلال موسم الحج، أطلقت وزارة الحج والعمرة خدمة الحضانات لرعاية أطفال الحجاج فى مكة والمدينة المنورة، بهدف توفير بيئة تربوية آمنة تحت إشراف كوادر مؤهلة ترعى الأطفال تعليميًا وترفيهيًا، وتقيهم مخاطر الازدحام والعدوى والتعرض للحوادث في المشاعر المقدسة؛ حتى يؤدي الحجاج مناسكهم في خشوع.

خبيران بريطانيان فى جراحة العظام والصرع للأطفال بالحلمية والجلاء العسكرى‎

يستضيف مجمع الجلاء الطبى للقوات المسلحة الدكتورة أركانا دورسيكير خبيرة أمراض الصرع والعصبية للاطفال بانجلترا فى الفترة من 25اغسطس وحتى 4 سبتمبر القادم.

التموين تستعد لعيد الأضحى بطرح أكثر من 8 آلاف رأس ماشية و1200 طن لحوم مجمدة

تستعد وزارة التموين والتجارة الداخلية لاستقبال عيد الأضحى المبارك بطرح كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة والمبردة والخراف الحية البلدية، بالإضافة إلى السلع الأساسية الغذائية، وذلك فى الشوادر وفروع المجمعات الاستهلاكية، بالإضافة إلى فروع الجملة فى كافة محافظات الجمهورية، حيث سيتم طرح 8100 رأس ماشية لتباع لحوم طازجة بسعر 85 جنيها للكيلو، 1225 طن لحوم مجمدة سعر الكيلو 45 جنيها للكيلو، 1420 طن دواجن مجمدة بسعر 33 جنيها للكيلو، 15500 خراف مذبوحة وطرح كيلو الضأن المبرد بـ 90 جنيها، 2650 خروف بلدى حى سعر الكيلو قائم 62 جنيها.

العامة للاستعلامات: إقبال متزايد من الوفود الإعلامية الأجنبية لزيارة مصر

صرح رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب الصحفى ضياء رشوان بأن المركز الصحفى للمراسلين الأجانب التابع للهيئة قد شهد فى الآونة الأخيرة تزايد زيارات الوفود الإعلامية الأجنبية لمصر بغرض إعداد وإنتاج برامج وأفلام تسجيلية ووثائقية تتعلق بالسياحة والثقافة والحضارة المصرية والاكتشافات الأثرية.

"الجيزة" تمهل طالبى التقنين بأراضى الدولة حتى 20 أغسطس لسداد رسوم الفحص

كلف اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، رؤساء الأحياء والمراكز والمدن والجهاز التنفيذى للمنطقة الصناعية والاستثمارية والإدارة العامة لاملاك الدولة بالديوان العام، بإخطار طالبى التقنين بشأن استرداد أراضى الدولة بضرورة سداد رسوم الفحص المقررة لأحكام القانون 144 لسنه 2017 ولائحته التنفيذية فى موعد غايته 20 أغسطس الجارى .

وزير التنمية المحلية: الرئيس كلف بوضع دراسة لمنظومة تدوير المخلفات خلال شهر

أكد اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن اجتماع بحث منظومة المخلفات والنظافة بالمحافظات اليوم، يأتى تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى لوزارتى التنمية المحلية والبيئة والجهات المعنية بإعداد دراسة للمنظومة الجديدة لإدارة وتدوير المخلفات الصلبة ووضع تصور كامل بالتفاصيل وآليات المنظومة وذلك خلال شهر تقريباً.

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

كشف الدكتور مجاهد أبو المجد أستاذ الباطنة و السكر، والغدد الصماء بطب المنصورة، ، خلال مؤتمر دولى عن مرض السكر والمنعقد حاليا بالقاهرة ، أن مرض السكر فى تزايد مستمر فى مصر، وقد أصبحت مصر رقم 8 على مستوى العالم فى نسب الإصابة بمرض السكر، وأضاف أنه يمكن الوقاية من مرض السكر من خلال ممارسة التمارين الرياضية، وممارسة رياضة المشى نصف ساعة يوميا، تناول الأكل الصحى، لأنه لا يكلف الشخص أى شىء، ولدينا الأكل الصحى الذى تتمتع به مصر ، ويطالب بالعودة لأكل الأجداد من الفول، والعدس، والكشرى الذى يحتوى على الكثير من الفوائد ولا يسبب السمنة، والإصابة بالسكر، وخفض الوزن من 5 إلى 10 % للوقاية من مرض السكر .

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة جنوب الصعيد والعظمى بالقاهرة 36 درجة

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد غدا الجمعة طقس معتدل على السواحل الشمالية حار على الوجة البحرى والقاهرة شديد الحرارة جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا .