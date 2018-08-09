موجز أخبار الـ6.. السيسى يوجه بشمول المدن الجديدة على جميع الخدمات والمرافق

نشر الموقع الإلكترونى لـ"اليوم السابع" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التى شملت جميع الأصعدة المحلى والعربى والعالمى، كان أبرزها تفاصيل اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء وتوجيه السيسى بشمول المدن الجديدة على جميع الخدمات والمرافق ذات الصلة باحتياجات المواطنين، بالإضافة إلى انقطاع مياه الشرب عن 10 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا.

وفيما يلى موجز لأهم أخبار السادسة مساء..

للحاج مريض القلب.. 10 نصائح هامة احرص على اتباعها عند أداء شعائر الحج

يقدم الدكتور أحمد حسنى العدوى أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب المنصورة، 10 نصائح هامة للحجاج مرضى القلب الذين سيؤدون شعائر الحج هذا العام، لتجنب حدوث مضاعفات خلال فترة الحج، تعرف عليها:

لو عند الجزار.. كيف تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة × 10 معلومات

مع اقتراب عيد الأضحى..ينشر لـ"اليوم السابع"، عدة نصائح للمستهلكين عند شراء اللحوم، ومعرفة التميز بين اللحوم البلدية والمستوردة، وهى كالاتى:-

الفريق أول محمد زكى يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من المعهد الصحى للذكور والتى أطلق عليها دفعة مساعد أول شهيد رأفت زكريا إبراهيم والدفعة الأولى من المعهد الصحى للإناث والتى أطلق عليها دفعة رقيب أول شهيد أنيس السعيد المتولى، والذين يمثلون دماء جديدة لدعم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بعد إعدادهم علميا وعسكريا وبدنيًا داخل المعاهد الصحية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها مستقبلا لحماية الوطن وصون مقدساته .

انقطاع مياه الشرب عن 10 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (مدينتى السعادة والتعاون – أرض نوبار – المنشية الجديدة – منشية عبدالمنعم رياض – الإسكان الصناعى – كريستال عصفور – شبرا البلد – شبرا المحطة – دمنهور شبرا – الفرنوانى – الشرقاوية)، بجانب ضعف المياه بمنطقتى (بيجام – عزبة عثمان)، ابتداءً من الساعة 6 مساء غدٍ الجمعة 10/8/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 11/8/2018، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم، من داخل وخارج محطة مياه شبرا الخيمة، لتحسين الخدمة.

الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يتفقد فنادق المدينة للتأكد من توفير سبل الراحة للحجاج

تفقد اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اليوم الخميس، عددا من الفنادق التي تم التعاقد معها لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك للتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسخير كافة الجهود لخدمتهم.

11 أغسطس.. نظر تجديد حبس رئيس حى الهرم و3 آخرين فى قضية الرشوة

حددت النيابة العامة بجنوب الجيزة، جلسة 11 أغسطس الجارى، لنظر أمر تجديد حبس اللواء إبراهيم عبد العاطى فى اتهامه بقضية الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته، والمتهمين الـ3 بعرض رشوة مالية، أمام قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

الصحة تؤكد ضخ 5 ملايين عبوة أنسولين بالأسواق خلال النصف الأول من 2018

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن أكديما تؤمن احتياجات البلاد من الأنسولين، وتقوم بضخ كميات كبيرة منه بالسوق المحلى، مؤكدة أن الأنسولين المحلى بنفس فاعلية المستورد .

أمن الموانئ يحبط تهريب عقاقير وأدوية بضرائب مستحقة 10 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ فى إحباط محاولة تهريب كمية من العقاقير والأدوية الطبية لخارج البلاد قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 10 ملايين جنيه.

لجنة الأديرة: البابا تواضروس أمر بتفعيل قراراتنا لضبط الرهبنة

وجهت اللجنة المجمعية لشئون الأديرة والرهبنة الشكر للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية على تفعيل قرارات اللجنة التى اتخذتها أول أعسطس الجارى لضبط الرهبنة وهى القرارات المعروفة باسم الـ 12 قرارا لضبط الرهبنة.

فيديو.. كيف تشترى الأضحية المناسبة الخالية من الأمراض؟

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك ويقبل المواطنون على شراء الأضاحى من الأسواق.

محافظة القليوبية تعلن عن إقامة أكبر مشروع لتكرير البترول بـ4.3 مليار دولار

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن إقامة أكبر مشروع لتكرير البترول بتكلفة 4.3 مليار دولار بحى شرق شبرا الخيمة.

إغلاق حديقة الحيوان بمدينة نصر فى العيد بسبب الحمار الوحشى المزيف

أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن حديقة الحيوان الكائنة بالحديقة الدولية لن يتم فتحها فى عيد الأضحى القادم، بعد واقعة الحمار الوحشى المزيف، الذى تم طلائه من مسئول الحديقة.

فشل المفاوضات الأمريكية التركية بشأن الإفراج عن القس الأمريكى

فشلت الولايات المتحدة فى الحصول على تأكيدات من تركيا للإفراج الفورى عن القس الأمريكى المعتقل لديها، بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر مع رجل الدين المعارض عبدالله جولن للاطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

فتح طريق إسكندرية الزراعى بعد رفع أثار انقلاب سيارة مواد بترولية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من إعادة فتح الطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية - القاهرة، وعودة الحركة المرورية، ورفع أثار حادث انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية بأبو حمص.

تحقيقات النيابة مع رئيس حى الهرم تكشف اتفاقه على تقاضى 700 ألف جنيه رشوة

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى، بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة على حدود غزة

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلى بتعزيزات عسكرية كبيرة على الحدود المشتركة مع قطاع غزة.

"الأنفاق" تعتمد فوز مكتب فرنسى للقيام بالأعمال الاستشارية لمترو شبرا - قليوب

اعتمد لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق فوز المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثانى لمترو الأنفاق من شبرا الخليمة إلى قليوب بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، على أن يقوم المكتب الاستشارى بالدراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

صور .. أهالى الفيوم يلتقطون السيلفى والصور التذكارية مع حفيد مانديلا

حظى تشيف ماندلا مانديلا، حفيد رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، باحتفاء واسع من أهالى "قرية سيلا" بمحافظة الفيوم.

مصر تتسلم رسميا رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية

تسلم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية للعام 2018/2019، والتى تضم فى عضويتها 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة إفريقية، وذلك فى ختام الاجتماع السنوى 41 لمجلس محافظى الجمعية، والتى تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.

"BBC " تنحاز لإسرائيل وتحذف عنوانا حول غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة

خضعت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إلى ضغوطات الاحتلال الإسرائيلى بتغيير عنوان نشرته عبر موقعها الإلكترونى بشأن قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة مساء أمس الأربعاء الذى أسفر عن استشهاد امرأة حامل وابنتها ورجل.

للمرة الثالثة.. القضاء الفرنسى يرفض طلباً لإخلاء سبيل حفيد حسن البنا

رفضت محكمة الاستئناف فى باريس، أمس الأربعاء، طلباً ثانياً بإخلاء السبيل تقدّم به طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، الموقوف منذ ستة أشهر بتهم اغتصاب، كما علمت الخميس وكالة فرانس برس من مصدر قضائى ومحاميه.

الاتحاد الأوروبى: مصر مهتمة بالتعليم الفنى وندعمها بـ50 مليون يورو لتطويره

قال جون باربى ، رئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد فى مصر، إن الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية مهتمين بالتعليم الفنى لدعم الصناعة المصرى ونعمل معنا لتوفير فرص العمل.

دراسة إيطالية تكشف عن وجود أقدم جبن فى العالم بمصر يرجع إلى 3200 عاما

قال موقع "فانبيج" الإيطالى، إن أقدم جبن فى العالم يوجد فى مصر ويرجع إلى 3200 عاما، وعثر عليه فى مقبرة بسقارة، وكان عبارة عن مزيج بين حليب الماعز والبقرة والأغنام.

الرئيس السيسي يوجه بشمول مدن الصعيد الجديدة على كافة الخدمات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشمول كافة مدن الصعيد الجديدة على كافة الخدمات المختلفة للمواطنين خاصة الصحية والتعليمية.

السفير بسام راضى: السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء تطورات إنشاء المدن الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لاستعراض تطورات مراحل إنشاء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصة فى الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة.

أحمد عكاشة: السيدات أكثر من تعرضوا للاكتئاب فى 2018

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، إن مصر هى أول من انشأت مستشفى نفسى بالمنطقة العربية وجنوب آسيا، وهى مستشفى العباسية التى انشأت سنة 1883، مشيرًا إلى عدم حاجة مصر حاليًا لمستشفيات، وإنما إلى أطباء، حيث يبلغ عدد الأطباء 180 ألف طبيب بينما تعداد مصر حوالى 100 مليون نسمة.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء مركز إعلامى للتواصل الفعال مع وسائل الإعلام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإنشاء مركز إعلامى لمجلس الوزراء، يكون مقره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس.

رئيس مجلس النواب الإيطالى يزور القاهرة سبتمبر المقبل

يزور روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى، القاهرة فى سبتمبر المقبل بناءا على دعوة من رئيس مجلس النواب المصرى على عبد العال، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

الصحة تضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال 48 ساعة بالأسواق

أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم ضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد بالأسواق خلال 48 ساعة لسد أى نقص محتمل فى السوق.

هلال ذى الحجة يولد فى سماء مصر السبت المقبل ووقفة عرفات 20 أغسطس

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة يوم السبت المقبل، بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 11:58 ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، حيث أن ذلك هو "يوم الرؤية".

البنك المركزى يعلن تراجع التضخم الأساسى إلى 8.54% فى يوليو

قال البنك المركزى اليوم الخميس إن معدل التضخم الأساسى تراجع إلى 8.54% على أساس سنوى فى يوليو من 10.9% فى يونيو.

حمدين صباحى وقيادات بالحركة المدنية يتبرأون من دعوة معصوم مرزوق

تبرأ حمدين صبحى وعدد من قيادات الحركة المدنية من الدعوات المشبوهة الى أطلقها معصوم مرزوق، مؤخرا، والتى تخالف الدستور والقانون، بعدما دعا إلى تعطيل العمل بالدستور الذى وافق عليه غالبية الشعب المصرى.

وصول وإقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة وتفويجهم إلى مكة

دفعت وزارة الداخلية بمجموعات عمل مشكلة من ضباط وأفراد وزارة الداخلية المنتشرون بالمدينة المنورة للوقوف على احتياجات الحجيج وتلبيتها قبل مغادرتهم إلى مكة المكرمة ليستقبلهم آخرون هناك.

الزمالك يطبع 5 آلاف دعوة لموقعة القادسية الكويتى

طبع مسئولو الزمالك 5 آلاف دعوة، وتم إرسال الدعوات للجهات الأمنية من أجل ختمها، استعدادا لحضور الجماهير لمؤازرة الفريق الأبيض فى مواجهة القادسية الكويتى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء السبت المقبل، فى منافسات البطولة العربية.

الجبلاية تسلم وزير الرياضة تصور عودة الجماهير وتطلب 5 آلاف مشجع بالدورى

أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة تصوره الخاص بعودة الجماهير فى مباريات الدورى للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكذلك وزارة الداخلية.

قوائم المرشحين لحصد جوائز دوري ابطال اوروبا موسم 2017 - 2018

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس فى النسخة الأخيرة من مسابقة دورى ابطال اوروبا، والتى توج بلقبها ريال مدريد الإسبانى على حساب ليفربول الإنجليزى.

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل مهاجم فى دوري ابطال اوروبا

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مهاجم فى النسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى توج بلقبها ريال مدريد الإسبانى على حساب ليفربول الإنجليزى.

حلا شيحة تهرب من سجن الإخوان والسلفيين والتكفيريين.. ابنة خيرت الشاطر تتودد للفنانة العائدة بتكفير المجتمع.. وصديقتها السلفية تعترف: حاولنا إقناعها بتكفير الحاكم والأقباط.. ومستشار أبو إسماعيل يبكى على نقابها

صراخ سلفى وعويل إخوانى ملأ فضاء الإنترنت بمجرد إعلان الفنانة حلا شيحة خلع النقاب، وعودتها للتمثيل مرة أخرى، فقدمت نساء الجماعة أنفسهن باعتبارهن صديقات الفنانة أثناء ارتداءها للنقاب، وادعت صاحبات الخطاب التكفيرى صداقتها والقرب منها خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد أن عودتها –أى حلا شيحة- للفن كانت عملية أشبه بالهروب من جحيم التيارات التكفيرية إلى رحابة المجتمع بنمط تدينه المعتدل.

لكبار السن.. قبل ما تسافر الحج اعرف هتعمل إيه.. تغلب على التعب بالعصائر الطبيعية.. الشمسية وكريم الالتهابات قبل ما تخرج.. أدوية السخونة والإسهال رقم واحد فى شنطة الإسعافات.. ومتنساش أدوية السكر والضغط

مع بداية موسم الحج يستعد الكثيرون لأجمل الرحلات الروحانية والذهاب لأداء المناسك التى تقام مرة كل عام، وفيها يأتى الزوار من جميع بلدان العالم، لذلك تنتشر العديد من الأمراض والأوبئة التى تنتقل بين الحجاج خصوصا كبار السن، ومن أبرز الأمراض التى يتعرض لها المسافرين "أمراض الإنفلونزا والبرد، النزلات المعوية، التسمم، اضطرابات الجهاز الهضمى، ضربة الشمس وحروق الجلد".

صور.. تفاصيل اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء.. السيسى يوجه بشمول المدن الجديدة على كافة الخدمات والمرافق ذات الصلة باحتياجات المواطنين.. ومصطفى مدبولى يؤكد: معدل تنفيذ المشروعات يسير وفق البرامج الزمنية المحددة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر.

صور.. اشتعال سوق الجمال فى أسوان قبل عيد الأضحى.. التجارة السودانية تنعش مصر بـ5آلاف رأس أسبوعيا.. سعر الجمل يصل لـ30 ألف جنيه.. والتجار يطالبون بتسهيل الاستيراد وفتح معامل لتحليل العينات بالمحافظة

"إخ" و"شاه" "على البركة".. كلمات تتداول بكثرة داخل سوق الجمال بمدينة دراو بمحافظة أسوان، وهو أول وأقدم أسواق الجمال فى مصر، ويستقبل أعداد كبيرة من الجمال أسبوعياً بعد استيرادها من السودان فى رحلة تستغرق 40 يوماً تقريباً.

"التضخم" يسير فى مساره الصحيح.. تراجع "مؤشر الأسعار" خلال يوليو الماضى لـ13%.. "المعدل" فقد 21% من ارتفاعه عن الشهر المماثل بعد أن وصل لـ34.2% فى يوليو 2017.. وتوقعات وصوله لـ 10% بحلول 2019 تقترب من التحقق

منذ أشهر متعددة ماضية، ومعدل التضخم السنوى يسير فى مساره الصحيح نحو التراجع والانخفاض، خاصة منذ استهداف الدولة تخفيضه عن النسب المرتفعة التى وصل إليها عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث ارتفع معدل التضخم منذ ذلك الحين وظل يسجل معدلات مرتفعة حتى شهر أكتوبر 2017.

للحاج مريض القلب.. 10 نصائح هامة احرص على اتباعها عند أداء شعائر الحج

يقدم الدكتور أحمد حسنى العدوى أستاذ أمراض القلب والأوعية الدموية بطب المنصورة، 10 نصائح هامة للحجاج مرضى القلب الذين سيؤدون شعائر الحج هذا العام، لتجنب حدوث مضاعفات خلال فترة الحج، تعرف عليها:

لو عند الجزار.. كيف تفرق بين اللحوم البلدية والمستوردة × 10 معلومات

مع اقتراب عيد الأضحى..ينشر لـ"اليوم السابع"، عدة نصائح للمستهلكين عند شراء اللحوم، ومعرفة التميز بين اللحوم البلدية والمستوردة، وهى كالاتى:-

الفريق أول محمد زكى يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

شهد الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى مراسم الاحتفال بتخريج الدفعة الثانية من المعهد الصحى للذكور والتى أطلق عليها دفعة مساعد أول شهيد رأفت زكريا إبراهيم والدفعة الأولى من المعهد الصحى للإناث والتى أطلق عليها دفعة رقيب أول شهيد أنيس السعيد المتولى، والذين يمثلون دماء جديدة لدعم المنظومة الطبية داخل القوات المسلحة بعد إعدادهم علميا وعسكريا وبدنيًا داخل المعاهد الصحية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى سيكلفون بها مستقبلا لحماية الوطن وصون مقدساته .

انقطاع مياه الشرب عن 10 مناطق بالقاهرة 12 ساعة غدا

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة أنه سيتم قطع المياه عن المناطق التالية: (مدينتى السعادة والتعاون – أرض نوبار – المنشية الجديدة – منشية عبدالمنعم رياض – الإسكان الصناعى – كريستال عصفور – شبرا البلد – شبرا المحطة – دمنهور شبرا – الفرنوانى – الشرقاوية)، بجانب ضعف المياه بمنطقتى (بيجام – عزبة عثمان)، ابتداءً من الساعة 6 مساء غدٍ الجمعة 10/8/2018 وحتى الساعة 6 صباح يوم السبت 11/8/2018، نظراً لأعمال تحويل مسار خط المياه قطر 600 مم، من داخل وخارج محطة مياه شبرا الخيمة، لتحسين الخدمة.

الرئيس التنفيذى لبعثة الحج يتفقد فنادق المدينة للتأكد من توفير سبل الراحة للحجاج

تفقد اللواء عمرو لطفي مساعد وزير الداخلية للشئون الإدارية الرئيس التنفيذي لبعثة الحج المصرية، اليوم الخميس، عددا من الفنادق التي تم التعاقد معها لاستقبال ضيوف الرحمن وذلك للتأكد من توفير كافة سبل الراحة لهم تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بتسخير كافة الجهود لخدمتهم.

11 أغسطس.. نظر تجديد حبس رئيس حى الهرم و3 آخرين فى قضية الرشوة

حددت النيابة العامة بجنوب الجيزة، جلسة 11 أغسطس الجارى، لنظر أمر تجديد حبس اللواء إبراهيم عبد العاطى فى اتهامه بقضية الرشوة واستغلال النفوذ والإخلال بواجبات وظيفته، والمتهمين الـ3 بعرض رشوة مالية، أمام قاضى المعارضات بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية.

الصحة تؤكد ضخ 5 ملايين عبوة أنسولين بالأسواق خلال النصف الأول من 2018

أكدت الدكتورة ألفت غراب رئيس مجموعة أكديما للصناعات الدوائية التابعة لوزارة الصحة والسكان، أن أكديما تؤمن احتياجات البلاد من الأنسولين، وتقوم بضخ كميات كبيرة منه بالسوق المحلى، مؤكدة أن الأنسولين المحلى بنفس فاعلية المستورد .

أمن الموانئ يحبط تهريب عقاقير وأدوية بضرائب مستحقة 10 ملايين جنيه

نجحت الإدارة العامة لأمن الموانئ فى إحباط محاولة تهريب كمية من العقاقير والأدوية الطبية لخارج البلاد قدرت الرسوم الجمركية المستحقة عليها 10 ملايين جنيه.

لجنة الأديرة: البابا تواضروس أمر بتفعيل قراراتنا لضبط الرهبنة

وجهت اللجنة المجمعية لشئون الأديرة والرهبنة الشكر للبابا تواضروس الثانى بابا الإسكندرية على تفعيل قرارات اللجنة التى اتخذتها أول أعسطس الجارى لضبط الرهبنة وهى القرارات المعروفة باسم الـ 12 قرارا لضبط الرهبنة.

فيديو.. كيف تشترى الأضحية المناسبة الخالية من الأمراض؟

أيام قليلة وتحتفل الأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك ويقبل المواطنون على شراء الأضاحى من الأسواق.

محافظة القليوبية تعلن عن إقامة أكبر مشروع لتكرير البترول بـ4.3 مليار دولار

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية عن إقامة أكبر مشروع لتكرير البترول بتكلفة 4.3 مليار دولار بحى شرق شبرا الخيمة.

إغلاق حديقة الحيوان بمدينة نصر فى العيد بسبب الحمار الوحشى المزيف

أكد اللواء محمد سلطان، رئيس مجلس إدارة مشروع الحدائق المتخصصة بالقاهرة، أن حديقة الحيوان الكائنة بالحديقة الدولية لن يتم فتحها فى عيد الأضحى القادم، بعد واقعة الحمار الوحشى المزيف، الذى تم طلائه من مسئول الحديقة.

فشل المفاوضات الأمريكية التركية بشأن الإفراج عن القس الأمريكى

فشلت الولايات المتحدة فى الحصول على تأكيدات من تركيا للإفراج الفورى عن القس الأمريكى المعتقل لديها، بتهم تتعلق بالإرهاب والتآمر مع رجل الدين المعارض عبدالله جولن للاطاحة بالرئيس التركى رجب طيب أردوغان.

فتح طريق إسكندرية الزراعى بعد رفع أثار انقلاب سيارة مواد بترولية بالبحيرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، من إعادة فتح الطريق الزراعى اتجاه الإسكندرية - القاهرة، وعودة الحركة المرورية، ورفع أثار حادث انقلاب سيارة محملة بمواد بترولية بأبو حمص.

تحقيقات النيابة مع رئيس حى الهرم تكشف اتفاقه على تقاضى 700 ألف جنيه رشوة

كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، تفاصيل اتهام رئيس حى الهرم اللواء إبراهيم عبد العاطى، بتقاضى رشوة مالية مقابل التغاضى عن تحرير مخالفات بناء.

جيش الاحتلال الإسرائيلى يدفع بتعزيزات عسكرية كبيرة على حدود غزة

دفع جيش الاحتلال الإسرائيلى بتعزيزات عسكرية كبيرة على الحدود المشتركة مع قطاع غزة.

"الأنفاق" تعتمد فوز مكتب فرنسى للقيام بالأعمال الاستشارية لمترو شبرا - قليوب

اعتمد لجنة البت الرئيسية بالهيئة القومية للأنفاق فوز المكتب الاستشارى الفرنسى "سيسترا" للقيام بالأعمال الاستشارية لمشروع مد الخط الثانى لمترو الأنفاق من شبرا الخليمة إلى قليوب بقيمة إجمالية 50.163 مليون جنيه، على أن يقوم المكتب الاستشارى بالدراسات التفصيلية والتصميمات والإشراف على أعمال تنفيذ المشروع.

صور .. أهالى الفيوم يلتقطون السيلفى والصور التذكارية مع حفيد مانديلا

حظى تشيف ماندلا مانديلا، حفيد رئيس جنوب أفريقيا الأسبق نيلسون مانديلا، باحتفاء واسع من أهالى "قرية سيلا" بمحافظة الفيوم.

مصر تتسلم رسميا رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية

تسلم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية للعام 2018/2019، والتى تضم فى عضويتها 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة إفريقية، وذلك فى ختام الاجتماع السنوى 41 لمجلس محافظى الجمعية، والتى تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.

"BBC " تنحاز لإسرائيل وتحذف عنوانا حول غارات لجيش الاحتلال على قطاع غزة

خضعت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى"، إلى ضغوطات الاحتلال الإسرائيلى بتغيير عنوان نشرته عبر موقعها الإلكترونى بشأن قصف قوات الاحتلال لقطاع غزة مساء أمس الأربعاء الذى أسفر عن استشهاد امرأة حامل وابنتها ورجل.

للمرة الثالثة.. القضاء الفرنسى يرفض طلباً لإخلاء سبيل حفيد حسن البنا

رفضت محكمة الاستئناف فى باريس، أمس الأربعاء، طلباً ثانياً بإخلاء السبيل تقدّم به طارق رمضان، حفيد حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان الإرهابية، الموقوف منذ ستة أشهر بتهم اغتصاب، كما علمت الخميس وكالة فرانس برس من مصدر قضائى ومحاميه.

الاتحاد الأوروبى: مصر مهتمة بالتعليم الفنى وندعمها بـ50 مليون يورو لتطويره

قال جون باربى ، رئيس قسم التعاون بوفد الاتحاد فى مصر، إن الاتحاد الأوروبي والحكومة المصرية مهتمين بالتعليم الفنى لدعم الصناعة المصرى ونعمل معنا لتوفير فرص العمل.

دراسة إيطالية تكشف عن وجود أقدم جبن فى العالم بمصر يرجع إلى 3200 عاما

قال موقع "فانبيج" الإيطالى، إن أقدم جبن فى العالم يوجد فى مصر ويرجع إلى 3200 عاما، وعثر عليه فى مقبرة بسقارة، وكان عبارة عن مزيج بين حليب الماعز والبقرة والأغنام.

الرئيس السيسي يوجه بشمول مدن الصعيد الجديدة على كافة الخدمات

وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال اجتماعه بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء اليوم، بشمول كافة مدن الصعيد الجديدة على كافة الخدمات المختلفة للمواطنين خاصة الصحية والتعليمية.

السفير بسام راضى: السيسى يستعرض مع رئيس الوزراء تطورات إنشاء المدن الجديدة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الخميس، بالدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، لاستعراض تطورات مراحل إنشاء المدن الجديدة على مستوى الجمهورية، خاصة فى الصعيد، والعاصمة الإدارية الجديدة.

أحمد عكاشة: السيدات أكثر من تعرضوا للاكتئاب فى 2018

قال الدكتور أحمد عكاشة، أستاذ الطب النفسى، إن مصر هى أول من انشأت مستشفى نفسى بالمنطقة العربية وجنوب آسيا، وهى مستشفى العباسية التى انشأت سنة 1883، مشيرًا إلى عدم حاجة مصر حاليًا لمستشفيات، وإنما إلى أطباء، حيث يبلغ عدد الأطباء 180 ألف طبيب بينما تعداد مصر حوالى 100 مليون نسمة.

رئيس الوزراء يصدر قرارا بإنشاء مركز إعلامى للتواصل الفعال مع وسائل الإعلام

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارًا بإنشاء مركز إعلامى لمجلس الوزراء، يكون مقره مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالمجلس.

رئيس مجلس النواب الإيطالى يزور القاهرة سبتمبر المقبل

يزور روبرتو فيكو رئيس مجلس النواب الإيطالى، القاهرة فى سبتمبر المقبل بناءا على دعوة من رئيس مجلس النواب المصرى على عبد العال، بحسب وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

الصحة تضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد خلال 48 ساعة بالأسواق

أكدت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة والسكان أنه سيتم ضخ 750 ألف عبوة أنسولين مستورد بالأسواق خلال 48 ساعة لسد أى نقص محتمل فى السوق.

هلال ذى الحجة يولد فى سماء مصر السبت المقبل ووقفة عرفات 20 أغسطس

قال الدكتور حاتم عودة رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية، إن هلال شهر ذو الحجة سيولد مباشرة يوم السبت المقبل، بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة 11:58 ظهرا بالتوقيت المحلى لمدينة القاهرة، حيث أن ذلك هو "يوم الرؤية".

البنك المركزى يعلن تراجع التضخم الأساسى إلى 8.54% فى يوليو

قال البنك المركزى اليوم الخميس إن معدل التضخم الأساسى تراجع إلى 8.54% على أساس سنوى فى يوليو من 10.9% فى يونيو.

حمدين صباحى وقيادات بالحركة المدنية يتبرأون من دعوة معصوم مرزوق

تبرأ حمدين صبحى وعدد من قيادات الحركة المدنية من الدعوات المشبوهة الى أطلقها معصوم مرزوق، مؤخرا، والتى تخالف الدستور والقانون، بعدما دعا إلى تعطيل العمل بالدستور الذى وافق عليه غالبية الشعب المصرى.

وصول وإقامة حجاج القرعة بالمدينة المنورة وتفويجهم إلى مكة

دفعت وزارة الداخلية بمجموعات عمل مشكلة من ضباط وأفراد وزارة الداخلية المنتشرون بالمدينة المنورة للوقوف على احتياجات الحجيج وتلبيتها قبل مغادرتهم إلى مكة المكرمة ليستقبلهم آخرون هناك.

الزمالك يطبع 5 آلاف دعوة لموقعة القادسية الكويتى

طبع مسئولو الزمالك 5 آلاف دعوة، وتم إرسال الدعوات للجهات الأمنية من أجل ختمها، استعدادا لحضور الجماهير لمؤازرة الفريق الأبيض فى مواجهة القادسية الكويتى، المقرر إقامتها فى السابعة مساء السبت المقبل، فى منافسات البطولة العربية.

الجبلاية تسلم وزير الرياضة تصور عودة الجماهير وتطلب 5 آلاف مشجع بالدورى

أرسل مجلس إدارة اتحاد الكرة تصوره الخاص بعودة الجماهير فى مباريات الدورى للدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، وكذلك وزارة الداخلية.

قوائم المرشحين لحصد جوائز دوري ابطال اوروبا موسم 2017 - 2018

أعلن الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "يويفا"، اليوم الخميس، قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل حارس فى النسخة الأخيرة من مسابقة دورى ابطال اوروبا، والتى توج بلقبها ريال مدريد الإسبانى على حساب ليفربول الإنجليزى.

محمد صلاح ينافس ميسي ورونالدو على جائزة أفضل مهاجم فى دوري ابطال اوروبا

كشف الاتحاد الأوروبى لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الخميس، عن قائمة المرشحين للحصول على جائزة أفضل مهاجم فى النسخة الأخيرة من مسابقة دورى أبطال أوروبا، والتى توج بلقبها ريال مدريد الإسبانى على حساب ليفربول الإنجليزى.

حلا شيحة تهرب من سجن الإخوان والسلفيين والتكفيريين.. ابنة خيرت الشاطر تتودد للفنانة العائدة بتكفير المجتمع.. وصديقتها السلفية تعترف: حاولنا إقناعها بتكفير الحاكم والأقباط.. ومستشار أبو إسماعيل يبكى على نقابها

صراخ سلفى وعويل إخوانى ملأ فضاء الإنترنت بمجرد إعلان الفنانة حلا شيحة خلع النقاب، وعودتها للتمثيل مرة أخرى، فقدمت نساء الجماعة أنفسهن باعتبارهن صديقات الفنانة أثناء ارتداءها للنقاب، وادعت صاحبات الخطاب التكفيرى صداقتها والقرب منها خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد أن عودتها –أى حلا شيحة- للفن كانت عملية أشبه بالهروب من جحيم التيارات التكفيرية إلى رحابة المجتمع بنمط تدينه المعتدل.

لكبار السن.. قبل ما تسافر الحج اعرف هتعمل إيه.. تغلب على التعب بالعصائر الطبيعية.. الشمسية وكريم الالتهابات قبل ما تخرج.. أدوية السخونة والإسهال رقم واحد فى شنطة الإسعافات.. ومتنساش أدوية السكر والضغط

مع بداية موسم الحج يستعد الكثيرون لأجمل الرحلات الروحانية والذهاب لأداء المناسك التى تقام مرة كل عام، وفيها يأتى الزوار من جميع بلدان العالم، لذلك تنتشر العديد من الأمراض والأوبئة التى تنتقل بين الحجاج خصوصا كبار السن، ومن أبرز الأمراض التى يتعرض لها المسافرين "أمراض الإنفلونزا والبرد، النزلات المعوية، التسمم، اضطرابات الجهاز الهضمى، ضربة الشمس وحروق الجلد".

صور.. تفاصيل اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء.. السيسى يوجه بشمول المدن الجديدة على كافة الخدمات والمرافق ذات الصلة باحتياجات المواطنين.. ومصطفى مدبولى يؤكد: معدل تنفيذ المشروعات يسير وفق البرامج الزمنية المحددة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد يحيى زكى المدير التنفيذى لشركة دار الهندسة مصر.

صور.. اشتعال سوق الجمال فى أسوان قبل عيد الأضحى.. التجارة السودانية تنعش مصر بـ5آلاف رأس أسبوعيا.. سعر الجمل يصل لـ30 ألف جنيه.. والتجار يطالبون بتسهيل الاستيراد وفتح معامل لتحليل العينات بالمحافظة

"إخ" و"شاه" "على البركة".. كلمات تتداول بكثرة داخل سوق الجمال بمدينة دراو بمحافظة أسوان، وهو أول وأقدم أسواق الجمال فى مصر، ويستقبل أعداد كبيرة من الجمال أسبوعياً بعد استيرادها من السودان فى رحلة تستغرق 40 يوماً تقريباً.

"التضخم" يسير فى مساره الصحيح.. تراجع "مؤشر الأسعار" خلال يوليو الماضى لـ13%.. "المعدل" فقد 21% من ارتفاعه عن الشهر المماثل بعد أن وصل لـ34.2% فى يوليو 2017.. وتوقعات وصوله لـ 10% بحلول 2019 تقترب من التحقق

منذ أشهر متعددة ماضية، ومعدل التضخم السنوى يسير فى مساره الصحيح نحو التراجع والانخفاض، خاصة منذ استهداف الدولة تخفيضه عن النسب المرتفعة التى وصل إليها عقب قرار تحرير سعر الصرف فى نوفمبر 2016، حيث ارتفع معدل التضخم منذ ذلك الحين وظل يسجل معدلات مرتفعة حتى شهر أكتوبر 2017.