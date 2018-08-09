"موانئ بورسعيد" تعلن تداول 35 سفينة بضائع وحاويات

أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الخميس 35 سفينة.
وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 8 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.
أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.
كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.
وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.
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