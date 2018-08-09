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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:56 م
خالد صلاح
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"موانئ بورسعيد" تعلن تداول 35 سفينة بضائع وحاويات

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:10 م
"موانئ بورسعيد" تعلن تداول 35 سفينة بضائع وحاويات ميناء بورسعيد - أرشيفية
بورسعيد - السيد فلاح
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أعلنت موانئ بورسعيد التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن إجمالى عدد سفن الحاويات والبضائع التى استقبلتها موانئ بورسعيد اليوم الخميس 35 سفينة.

 

وسجل ميناء شرق بورسعيد دخول 5 سفن وخروج 8 سفن ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 3 سفن.

 

أما ميناء غرب بورسعيد فقد شهد دخول 3 سفن وخروج 3 سفن، ومتواجد على الأرصفة سفينة ومن المنتظر دخول 5 سفن.

 

كما سجل الميناء دخول سفينة بضائع عامة ومتواجد على الأرصفة 3 سفن ومن المنتظر دخول سفينتين.

 

وتقوم إدارة الموانئ بتسهيل كافة الإجراءات الخاصة بدخول وخروج السفن من وإلى الميناء.

 


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