video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 08:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل 24 شخصا وتشريد الآلاف جراء أمطار وانهيارات أرضية بالهند

الخميس، 09 أغسطس 2018 07:55 م
مقتل 24 شخصا وتشريد الآلاف جراء أمطار وانهيارات أرضية بالهند أمطار فى الهند- أرشيفية
(رويترز)
إضافة تعليق

ذكر مسئولون أن ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية فى جنوب الهند اليوم الخميس، مما دفع السلطات إلى فتح 24 سدا فى تحرك لم يسبق له مثيل بهدف منع احتمال حدوث تصدعات قد تفضى إلى كارثة.

وقال مسئول بهيئة إدارة الكوارث بولاية كيرالا لم يذكر اسمه أن الأمطار التى تهطل عادة بين يونيو وسبتمبر فى الولاية أودت بحياة 175 شخصا وأتلفت محاصيل قيمتها 3.42 مليار روبية (49.81 مليون دولار) على مساحة 66284 فدانا منذ بدايتها فى 29 مايو.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية بكيرالا أن تستمر الأمطار حتى غدا الجمعة على أن تعاود الهطول يوم الاثنين.

وقال كيه. سانثوش مدير إدارة الأرصاد الجوية الهندية فى كيرالا لرويترز :"هطلت على كيرالا خلال الموسم الحالى أمطار أكثر 17 بالمئة عن العام الماضى".

وأفادت السلطات أن الأمطار المستمرة منذ 48 ساعة أدت إلى تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص وفقد البعض وإغراق أراض فى مناطق منخفضة. وأضافت أن القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث والقوات المسلحة تساعد فى عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وقال بيناراى فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا جرى فتح 24 سدا حتى الآن فى إجراء لم يسبق له مثيل ينبئ بخطورة الوضع.

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور.. مصرع 20 شخصا فى انهيارات طينية بالهند

صور.. تظاهرات فى الهند تطالب بزيادة المرتبات والشرطة تفرقهم بالمياه الملونة

الهند

اخبار الهند

اخبار العالم

الهند الان

الفيضانات فى الهند




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة