مقتل 24 شخصا وتشريد الآلاف جراء أمطار وانهيارات أرضية بالهند

(رويترز)

ذكر مسئولون أن ما لا يقل عن 24 شخصا لقوا حتفهم جراء أمطار غزيرة وانهيارات أرضية فى جنوب الهند اليوم الخميس، مما دفع السلطات إلى فتح 24 سدا فى تحرك لم يسبق له مثيل بهدف منع احتمال حدوث تصدعات قد تفضى إلى كارثة.

وقال مسئول بهيئة إدارة الكوارث بولاية كيرالا لم يذكر اسمه أن الأمطار التى تهطل عادة بين يونيو وسبتمبر فى الولاية أودت بحياة 175 شخصا وأتلفت محاصيل قيمتها 3.42 مليار روبية (49.81 مليون دولار) على مساحة 66284 فدانا منذ بدايتها فى 29 مايو.

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية بكيرالا أن تستمر الأمطار حتى غدا الجمعة على أن تعاود الهطول يوم الاثنين.

وقال كيه. سانثوش مدير إدارة الأرصاد الجوية الهندية فى كيرالا لرويترز :"هطلت على كيرالا خلال الموسم الحالى أمطار أكثر 17 بالمئة عن العام الماضى".

وأفادت السلطات أن الأمطار المستمرة منذ 48 ساعة أدت إلى تشريد عشرات الآلاف من الأشخاص وفقد البعض وإغراق أراض فى مناطق منخفضة. وأضافت أن القوة الوطنية للإغاثة من الكوارث والقوات المسلحة تساعد فى عمليات الإغاثة والإنقاذ.

وقال بيناراى فيجايان رئيس وزراء ولاية كيرالا جرى فتح 24 سدا حتى الآن فى إجراء لم يسبق له مثيل ينبئ بخطورة الوضع.