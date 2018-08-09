مقتل 11 شخصا فى هجوم استهدف مدنيين وسط مالى

أ ف ب

قتل 11 مدنياً على الأقل من إتنية الفولانى فى منطقة موبتى فى وسط مالى بعد تعرّضهم للخطف على أيدى مسلّحين يعتقد أنهم صيّادون من إتنيّة دوغون، كما أعلنت مصادر محلية لوكالة فرانس برس الخميس.

وقال عبد العزيز ديالو رئيس "تابيتال بولاكو"، أكبر رابطة لإتنيّة الفولاني، إن "11 مدنيا من الفولانى كانوا فى طريقهم الى سوق سوفارا الثلاثاء حين تعرّضوا للخطف قرب نهر بانى على أيدى عناصر ميليشيا من إتنيّة الدوغون أتوا على متن درّاجات ناريّة".

وأضاف "اليوم الخميس حصلنا على دليل على أن ميليشيا الصيادين أعدمتهم". وأكد هذه الحصيلة مسؤول آخر فى إتنيّة الفولاني.

واتهم تقرير للأمم المتحدة، الخميس، قوات الأمن فى مالى بقتل مدنيين، أعدم عشرات منهم فى شكل تعسفي خلال عمليات جرت أخيرا ضد الميليشيات.