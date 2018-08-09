video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 03:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

مقتل عشرات الجنود الأفغان فى هجوم الأسبوع الماضى

الخميس، 09 أغسطس 2018 02:54 م
مقتل عشرات الجنود الأفغان فى هجوم الأسبوع الماضى الأمن الأفغانى
رويترز
إضافة تعليق

قال مسؤولون اليوم الخميس إنه تم العثور على عشرات من جثث الجنود الأفغان فى قاعدة عسكرية اقتحمها مقاتلو طالبان الأسبوع الماضى فى إقليم ارزكان.

وأبرز الهجوم الذى وقع فى منطقة تشينارتو يوم الجمعة الماضى ضراوة القتال فى الكثير من مناطق أفغانستان حتى مع تزايد التكهنات عن احتمال التوصل لوقف لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى هذا الشهر.

وقال حاكم المنطقة فايز محمد "حتى الآن عثرنا على 40 جثة ونقلناها من المنطقة" مضيفا أن عددا من قوات الأمن لا يزال مفقودا. وبدأت أخبار الهجوم تظهر خلال اليومين الماضيين. وقال محمد رادمنيش المتحدث باسم وزارة الدفاع إن 27 جنديا قتلوا وأصيب خمسة.

وأضاف أن قوات الأمن استعادت السيطرة على القاعدة لكن الهجوم ألحق بها أضرارا كبيرة وتسبب في خسائر في الأسلحة.

 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

ارتفاع ضحايا انفجار قنبلة شمال أفغانستان إلى 8 مدنيين

طالبان تبحث عن دعم أمريكى لمواجهة خطر داعش فى أفغانستان

مقتل 3 من حركة طالبان جراء اشتباكات فى شمال شرقى أفغانستان

أفغانستان

جنود أفغان

طالبان

منطقة تشينارتو

أخبار العالم

أخبار العالم الآن




لا تفوتك
وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

وزارة المالية تمد مهلة تحصيل الضريبة العقارية بدون غرامة تأخير حتى 15 أكتوبر

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

"المركزى للتعبئة العامة والإحصاء": تراجع التضخم السنوى لـ13% خلال يوليو

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

إهمال الزوجات فى الإجازات سبب الخناقات.. مروة تقيم دعوى طلاق بسبب انشغال زوجها.. وسمر تهرب من المنزل لتقصير زوجها فى واجباته الزوجية.. والأزواج: النساء مطالبهن كثيرة ونكديين.. وخبيرة: أغلقوا الهواتف فى العطلات

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

بعد فضائح قطر فى مونديال2022.. فيفا تنتفض ضد "تميم" وتكشف عن مطالب متزايدة لإعادة التحقيقات.. مراقبون: خسارة الدوحة لتنظيم كأس العالم مؤكدة حال فتح الملف.. وبريطانيا أقوى المرشحين لاستضافة الحدث الرياضى العالمى

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

"شقق وهواتف وساعات".. الرشاة يعترفون على رئيس حى الهرم والنيابة تحبسهم

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

عودوا لأكل الأجداد.. تناول الفول والعدس والكشرى يحميك من الإصابة بمرض السكر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة