مقتل عشرات الجنود الأفغان فى هجوم الأسبوع الماضى

رويترز

قال مسؤولون اليوم الخميس إنه تم العثور على عشرات من جثث الجنود الأفغان فى قاعدة عسكرية اقتحمها مقاتلو طالبان الأسبوع الماضى فى إقليم ارزكان.

وأبرز الهجوم الذى وقع فى منطقة تشينارتو يوم الجمعة الماضى ضراوة القتال فى الكثير من مناطق أفغانستان حتى مع تزايد التكهنات عن احتمال التوصل لوقف لإطلاق النار خلال عطلة عيد الأضحى هذا الشهر.

وقال حاكم المنطقة فايز محمد "حتى الآن عثرنا على 40 جثة ونقلناها من المنطقة" مضيفا أن عددا من قوات الأمن لا يزال مفقودا. وبدأت أخبار الهجوم تظهر خلال اليومين الماضيين. وقال محمد رادمنيش المتحدث باسم وزارة الدفاع إن 27 جنديا قتلوا وأصيب خمسة.

وأضاف أن قوات الأمن استعادت السيطرة على القاعدة لكن الهجوم ألحق بها أضرارا كبيرة وتسبب في خسائر في الأسلحة.