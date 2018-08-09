مصر تتسلم رسميا رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية

شرم الشيخ - أحمد يعقوب

تسلم طارق عامر، محافظ البنك المركزى المصرى، اليوم الخميس، رئاسة جمعية البنوك المركزية الإفريقية للعام 2018/2019، والتى تضم فى عضويتها 40 بنكا مركزيا تمثل 52 دولة إفريقية، وذلك فى ختام الاجتماع السنوى 41 لمجلس محافظى الجمعية، والتى تستضيفها مصر لأول مرة بمدينة شرم الشيخ.

وبذلك يعد طارق عامر أول محافظ بنك مركزى مصرى يتولى رئاسة الجمعية، والتى تهدف إلى تنمية التعاون ودعم جهود تحقيق الاستقرار النقدى والمالى فى أفريقيا، وتشجيع تبادل الخبرات فى الأمور النقدية والمصرفية بين البنوك المركزية بالقارة.

واستضاف البنك المركزى المصرى، وللمرة الأولى فى مصر، الاجتماعات السنوية لمجلس محافظى جمعية البنوك المركزية الإفريقية فى دورة انعقادها الواحدة والأربعين والتى تعقد بمدينة شرم الشيخ تحت الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية.

يأتى عقد الاجتماعات فى مصر فى إطار الجهود المصرية لتعزيز العلاقات مع الدول الإفريقية، والتوسع فى مجالات التعاون المشترك، خاصة فى المجال الاقتصادى، بما يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى وجميع الدول الإفريقية، ويساعد على تحقيق آمال وتطلعات شعوبها بتحقيق المزيد من النمو والرخاء.