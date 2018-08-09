مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تواجده على مسرح حفل عرس فى المنوفية

المنوفية _ محمد فتحى

لقى طالب بأحد قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تواجده على مسرح حفل عرس، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا باستقبال مستشفى تلا المركزى الطفل "ح ع م" طالب جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.

وبالانتقال والفحص وسؤال والده أفاد أنه حال تواجد ابنه أعلى مسرح بحفل عرس بالناحية صعقة التيار الكهربائى ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال شيخ الناحية أفاد بمضمون ما جاء، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسب صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.