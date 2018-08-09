video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 09 أغسطس 2018 09:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تواجده على مسرح حفل عرس فى المنوفية

الخميس، 09 أغسطس 2018 08:38 ص
مصرع طالب صعقا بالكهرباء أثناء تواجده على مسرح حفل عرس فى المنوفية جثة - أرشيفيه
المنوفية _ محمد فتحى
إضافة تعليق
لقى طالب بأحد قرى مركز تلا بمحافظة المنوفية، مصرعه صعقا بالكهرباء أثناء تواجده على مسرح حفل عرس، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
 
تلقى اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور مركز شرطة تلا باستقبال مستشفى تلا المركزى الطفل "ح ع م" طالب جثة هامدة إدعاء صعق كهربائى.
 
وبالانتقال والفحص وسؤال والده أفاد أنه حال تواجد ابنه أعلى مسرح بحفل عرس بالناحية صعقة التيار الكهربائى ونفى الشبهة الجنائية، وبسؤال شيخ الناحية أفاد بمضمون ما جاء، وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد أن الوفاة بسب صعق كهربائى ولا توجد شبهة جنائية وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
 
 
 
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صعق كهربائى ينهى حياة شاب بالبدرشين بسبب الطقس السيئ

طالب

جثة

حفل عرس

المنوفية

مستشفى تلا المركزى




لا تفوتك
تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

تعرف على التحويلات المرورية قبل إغلاق دائرى الوراق لمنع الزحام

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

النقاب والعلاقة الزوجية والصيد أبرزها.. تعرف على أبرز محظورات الحج

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

أيتن عامر ترحب بعودة حلا شيحة: "اللى مضايقين منها كفرونى قبل كدة"

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

رسميا.. تشيلسى يعلن ضم كيبا الحارس الأغلى فى التاريخ 7 سنوات

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

الصيادلة: رفع أسعار الأنسولين المحلى قرار صائب ويعالج تشوهات تسعيرة الأدوية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة