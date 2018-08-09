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الخميس، 09 أغسطس 2018 12:56 م
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مديرية الطرق بالمنوفية: رصف طريق "عزبة قاسم - دراجيل" بمليون جنيه

الخميس، 09 أغسطس 2018 12:26 م
مديرية الطرق بالمنوفية: رصف طريق "عزبة قاسم - دراجيل" بمليون جنيه رصف طرق - ارشيفيه
المنوفية_ محمد فتحى
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أعلن المهندس على عبد الدايم، مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، أنه جارى رصف طريق عزبة قاسم _ دراجيل بتلا وذلك بتكلفة إجمالية مليون جنيه حيث بلغت نسبة التنفيذ 30 % وذلك بمبلغ 300 ألف جنيه.
 
وأضاف مدير مديرية الطرق بالمنوفية، فى بيان له اليوم، أنه جارى رصف جميع الطرق المتعمدة فى موازنة هذا العام،وذلك لسرعة الانتهاء منها، والعمل رصف الطرق الاخرى حسب الاعتمادة المالية الموزعه بكل مركز ومدينة لتحقيق السيولة المرورية.
 
وكان المهندس على عبد الدايم مدير مديرية الطرق بمحافظة المنوفية، قد صرح بإنه جارى طرح خطة رصف عدد من الطرق وإنشاء كبارى، وفقا للخطة المالية للعام المالى الحالى فى خطة الرصف والتمهيد لطرق المحافظة.
 
وأشار عبد الدايم، أنه يأتى بالتزامن مع طرح خطط الرصف للعديد من الطرق يتم العمل على الرصف والتمهيد للعديد من الطرق بجميع المراكز لخلق شبكة مواصلات متكاملة تخدم المواطنين.
 

 


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