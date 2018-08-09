محو الأمية بسوهاج تعقد أمتحانًا لـ150 دارسًا بدار السلام

سوهاج محمود مقبول

أدى اليوم 150 دارس بفصول محو الأمية بمركز ومدينة دار السلام الإمتحان الخاص بمحو الأمية وتعليم الكبار وذلك تحت شعار " محو الأمية والتنمية" وذلك بمركز شباب العزية بقرية أولاد يحى بحضور محمد الدالى مدير عام الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج ولطفى محمد على رئيس المدينة.

وأوضح محمد الدالى مدير عام فرع الهيئة العامة لتعليم الكبار بسوهاج أن تم عقد إمتحان فورى لمن يجيد القراءة والكتابة بمركز شباب العزبة باولاديحى الحاجر بمركز دار السلام بسوهاج للحصول على شهادة محو الأمية وان الهيئة العامة لمحو الأمية حرصه على أداء الخدمة للمواطنين بكل سهولة ويسر تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج على تسهيل استخراج شهادات محو الأمية للمواطنين.

أما لطفى محمد على رئيس مركز ومدينة دار السلام فقد أوضح إن التعليم هو أساس أى نهضة فلا يمكن لأى دولة أن تحقق نهضة حقيقية بدون علم ومعرفة أن الشعوب العربية فى السنوات الماضية اهتمت بالعلم والدراسة وان القيادة السياسية أهتمت بشكل كبير بالعلماء وكرمتهم فى شتى المجالات لأن بالعلم وحده ترقى وترتفع الأمم.

ومن جانبه، أضاف خيرى الديب مدير إدارة شئون الدارسين والامتحانات بمحو الأمية أن فرع محو الأمية قام اليوم بالامتحان لنحو 150 شخص من قرى مركز دار السلام وذلك فى إطار خطة المحافظة للقضاء على الأمية.

وعلى هامش الامتحان أقامت الهيئة ندوة لتوعية بخطورة الامية على المجتمع وتأثيرها العكسى على حياة الشعوب وتم تكريم عدد من القائمين على محو الأمية وتعليم الكبار بمركز ودار السلام جنوب شرقى محافظة سوهاج وتقديم شهادات تقدير لهم.