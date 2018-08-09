محافظ كفر الشيخ يكشف كيف تحولت المحافظة الأولى فى تطبيق منظومة النظافة

يشارك اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، فى الاجتماع الذى يترأسه اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالإضافة الى عدد من المحافظين، لبحث منظومة المخلفات والنظافة، ووضع إطار لها للحفاظ على بيئة نظيفة.

ومن ناحيته، قال اللواء السيد نصر ، محافظ كفر الشيخ ، إن كفر الشيخ من أولى المحافظات تطبيقاً لعدد من المنظومات الخاصة بالنظافة، منها فصل القمامة عن المواد الصلبة من المنبع، وفتح منافذ لبيع المخلفات الصلبة، بالإضافة لمشاركة القطاع الخاص فى ذلك، وتطبيق عملية جمع القمامة من الوحدات السكنية بعدد من الأحياء بالمدن وجارى تطبيقها لبقية الأحياء.

وأضاف نصر لـ"اليوم السابع": "هناك مشروعات عاجلة ذات أولويات بإنشاء 3 مصانع لتدوير القمامة بدسوق ومطوبس وكفر الشيخ، إضافة لتطوير مصنعى بيلا وسيدى سالم وإنشاء مدفن صحى بمطوبس، وسيتم إنشاء مصانع أخرى لتدوير القمامة ببيلا والحامول وقلين، منهم مصنع لتدوير القامة بمدينة كفر الشيخ بطاقة 600 طن يومياً ، وإنشاء مصنع مؤقت بدسوق بطاقة 500 طن يومى، وإنشاء مصنع مؤقت بمطوبس بطاقة 600 طن يومى، بالإضافة إلى التعامل مع التراكمات بمصنعى بيلا وسيدى سالم لتحسين كفاءة العمل بالمصنعين، مؤكداً أنه خصص 30 فدان لإقامة ال 3 مصانع لتدوير القمامة، فخصص بكفر الشيخ 7 أفدنة ونصف ، وبمطوبس خصص 7 أفدنة ونصف ، وخصص ببلطيم 15 فدان.

قال محافظ كفر الشيخ، تم تخصيص 30 ألف متر مربع لإقامة موقع شركة "ايجى سيكل" لتدوير المخلفات باستثمارات قدرها 50 مليون جنيه ، مؤكداً أن المصنع يعد تدوير المخلفات لإنتاج مادة "RDF" وهى بمثابة وقود بديل مستخرج من القمامة لتشغيل مصانع الأسمنت، بالإضافة للأسمدة العضوية، والعناصر الأخرى بهدف تعظيم الاستفادة من المخلفات والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين والبيئة، مشيراً إلى أنه سيتم تطوير مصانع تدوير القمامة، لتتسع دائرتها وتشمل عددًا من المراكز.

وقال محافظ كفر الشيخ إنه تم تخصيص 52 مليون جنيه لرفع المخلفات خارج المدن للحفاظ على صحة المواطنين وحماية البيئة ، مؤكداً أنه سيتم إنشاء مدفن صحى فى نطاق مركز مطوبس بتكلفة 163 مليون جنيه، كما سيتم إغلاق المقالب العشوائية بالمدن بتكلفة 15 مليون جنيه، وإنشاء مصانع جديدة لإدارة المخلفات بمراكز كفر الشيخ، ودسوق، ومطوبس، وأخرى فى قلين ، و الحامول ، وبيلا.

وقال محافظ كفر الشيخ، يتم دعم منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظة بـ60 مليون جنيه سنوياً ، بالإضافة إلى صيانة المعدات المستخدمة فى المنظومة ، فتم دعم منظومة النظافة بشراء معدات لإدارة المخلفات "سيارات قلاب ولوادر ومقطورات وجرارات لمراكز ومدن المحافظة" بقيمة 31 مليون جنيه، وإنشاء حملة التدخل السريع للنظافة بالمحافظة بـ 18 مليون جنيه، بالإضافة إلى التخلص من تراكمات المقلب العشوائى بمدينة كفر الشيخ وبلطيم وبرج البرلس، واستغلالها فى ردم وتسوية الأراضى المنخفضة.