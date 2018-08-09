محافظ كفر الشيخ يتفقد موقع إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء بغرب البرلس

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، واللواء أركان حرب، عز الدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، وعدد من القيادات التنفيذية موقع إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية غرب البرلس، بالساحل الشمالي، لمحافظة كفر الشيخ، على مساحة 35 فداناً.

قال محافظ كفر الشيخ، إنه يتم إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء التابع للشركة المصرية الصينية للرمال السوداء، بالمنطقة الاستثمارية بشمال غرب البرلس على مساحة 35 فدانا باستثمارات قدرها 24 مليون دولار، لسرعة الانتهاء من استغلال الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة التى ينتظر أبناء شعب مصر العظيم إقامتها على مساحة 10 ألاف فدان، باستثمارات قدرها 200 مليار جنيه، لتوفير 250 ألف فرصة عمل، وتحقق عائد سنوى يقدر بحوالى 50 مليار جنيه، وهذا المصنع يتيح البدء مبكراً فى إقامة المنطقة الاستثمارية على المناطق التى يتم استغلال الكثبان الرملية بها تباعاً.

وأضاف محافظ كفر الشيخ، أن القيادة السياسية تقدر دائما الوقت لسرعة توجيه الاستثمارات لمنطقة شمال كفر الشيخ، "والحفاظ على ثروات الشعب، واستغلالها لصالح الشعب"، ونحن نضاعف الجهود بالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة، ممثلة فى الشركة المصرية للرمال السوداء لإقامة هذا المشروع القومي، فضلاً عن إقامة مصنع الرمال السوداء الأول بشمال شرق البرلس على مساحة 80 فداناً، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفر الشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والذى يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة، لاستخراج 41 عنصر معدنى من الرمال السوداء وتدريب الكوادر المصرية العاملة فى هذا المجال، لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء، بما يسهم فى تنوع وتطوير الاقتصاد المصرى من خلال الصناعات التعدينية والمعاونة فى تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية التى أعدت لاستغلال المعادن الاقتصادية الموجودة بالرمال السوداء، وتغطية احتياجات السوق المحلى للمعادن واستغلال تزايد الطلب العالمى عليها بتصدير فائض الإنتاج إلى السوق العالمي.

وأوضح محافظ كفر الشيخ، أن المصنع الثانى للرمال السوداء بالمنطقة الاستثمارية بشمال غرب البرلس سيتم إنشائه خلال عام فى منطقة واحدة بالتعاون مع الجانب الصينى لفصل المعادن من الرمال السوداء بالكثبان الرملية بالمنطقة الاستثمارية الجديدة بشمال المحافظة لإمكانية استثمار الأراضى التى يتم الانتهاء من فصل المعادن بها لصالح المشروعات الاستثمارية، مؤكداً أن كفر الشيخ ستصل بمصر إلى مصاف الدول المتقدمة فى الفترة القادمة من خلال الصناعات المتفردة والمتنوعة التى تقوم بتنفيذها الدولة بمحافظة كفر الشيخ، بقيادة السيد الرئيس عبد الفتاح السيىسى، رئيس الجمهورية.

ومن جانبه قال اللواء أركان حرب عز الدين صالح رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، والعضو المنتدب، أن إنشاء المصنع الثانى للرمال السوداء بشمال غرب البرلس يعد خطوة جيدة على طريق التنمية من خلال إقامة العديد من الصناعات التى تقوم على الرمال السوداء والاستعانة بالخبراء العالميين فى هذا المجال مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، و تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة من الرمال السوداء لخلق مشاريع قومية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد القومى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصري.

وتابع "صالح" أن كفر الشيخ علامة بارزة فى حاضر ومستقبل مصر وبلدنا أُم الخير ومصر خزائن الخير وهناك توجيهات بإحداث تنمية حقيقية لمواجهة اخطر المشاكل والتحديات وهى الهجرة غير الشرعية، مؤكداً أن كفر الشيخ فيها كتيبة مقاتلة ولديهم روح قتالية عالية فى تنمية محافظتهم وما يسعدنى أن يقام بكفر الشيخ اكبر مصنع للرمال السوداء من أجل أن ينعم شبابنا بخير بلدهم وهناك تصميم من القيادة السياسية للاستغلال الأمثل للرمال السوداء ولن نبيع تراب بلدنا وسوف يتم إنشاء مصنعين للرمال السوداء لتنمية كفر الشيخ وهناك مصانع أخرى سيتم إقامتها بدمياط وبورسعيد لتعظيم الاستفادة من ثروات مصر.