محافظ بني سويف: خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمواد التموينية

أثنى المهندس شريف حبيب محافظ بنى سويف على الجهود التى تبذلها مديرية الأمن لضبط السوق السويفى والعمل على استقرار الحالة التموينية وضبط أسعارها من خلال قسم مباحث التموين التابع للمديرية وبالتنسيق مع الجهات المعنية من التموين والوحدات المحلية، مشيرا إلى أنه تم" خلال شهر يوليو الماضي" ضبط 86 طن و727 كيلوا مضبوطات متنوعة، حيث بلغ عدد القضايا 511 قضية، وتنفيذ 66 حكم غرامات، والذى يساهم بشكل كبير فى ضبط موقف السلع الأساسية والتمونيية وتوفير احتياجات المواطنين منها من خلال تطبيق القانون وتفعيل كافة الإجراءات المنظمة فى هذا الشأن.

وطالب المحافظ المهندس شريف حبيب باستمرار جهود ضبط الأسواق على هذا المنوال المتميز، مشيرا إلى أنه تم اعداد خطة متكاملة لإحكام الرقابة على الأسواق والمواد التموينية، حيث تشترك فيها كافة الجهات الرقابية والمعنية، مشيرا إلى أهمية الرقابة المجتمعية والشعبية والتى تساند جهود الأجهزة التنفيذية، حيث يمثل المواطن ركيزة أساسية فى هذا المجال إذا قام بدور ايجابى من خلال ابلاغ الجهات المعنية بالمخالفات التى يلاحظها فى هذا الصدد.

جاء ذلك خلال استعراضه تقرير مجهودات مباحث التموين عن شهر يوليو الماضى، فى اطار المتابعة المستمرة لموقف أسواق السلع وإجراءات ضبط الأسعار وضمان توافر كل السلع التميونية ومنع التلاعب بأسعارها واحتكارها والغش التجارى والاتجار فى المنتهى صلاحيته، والذى يضر بمصلحة واحتياجات المواطنين، خاصة مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك وازدياد طلب المواطنين على بعض السلع الحيوية.

حيث كشف التقرير عن توجيه العديد من حملات التموين الرقابية من خلال مباحث التموين بالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث أسفرت عن تحرير 511 قضية فى مجال الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والمخابز البلدية والسلع الأساسية والتى تنوعت ما بين: تجميع دقيق مدعم،عرض وبيع سلع مجهولة المصدر، وأخرى منتهية الصلاحية، وانتاج خبز غير مطابق للمواصفات،وعدم حمل شهادات صحية،وعدم الاحتفاظ بسجل حركة الدقيق،وعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل بيع بأزيد من السعر، وتغيير نشاط بدون إخطار الجهات المختصة، وغيرها من المخالفات.

كما أسفرت هذه الحملات عن ضبط 86 طن 727 كيلو جرام شملت: دقيق بلدى ,أرز، سكر، قمح،غاز صب, أسمدة زراعية، عسل، جبن، زبد، أسماك، سجائر، ورنجة،ألبان، زيت تمويني، سولار مدعم، سكر، لحوم ودواجن، فضلا عن ضبط متنوعات 3770 علبه سجائر، و12 الف كيس سناكس، و64 صنف أدوية، و48 عبوة كوكاكولا، و27 عبوة بويات مختلفة، و190 قطع غيار كمبيوتر، و60 زجاجة لبن رايب، و8 عبوات زيت سيارات، و20 حديد اسطوانات فارغ، كما تم تنفيذ 66 حكم غرامات.