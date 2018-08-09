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محافظ القليوبية يستعرض التنمية المستدامة مع مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان

الخميس، 09 أغسطس 2018 09:07 ص
محافظ القليوبية يستعرض التنمية المستدامة مع مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان جانب من اللقاء
القليوبية إبراهيم سالم - نيفين طه
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استقبل اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، صباح اليوم، بمكتبه بديوان عام المحافظة، ألكسندر ساشا مسئول صندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر، للتباحث بشأن سبل تحقيق أهداف رؤية التنمية المستدامة بالمحافظة 2030 باعتبارها احد مراحل رؤية التنمية المستدامة لجمهورية مصر العربية 2030، والتى يتم تنفيذها وفقا للأطر الجارى صياغتها بالتنسيق بين صندوق الأمم المتحدة ووزارتى التخطيط والتنمية المحلية والمعهد التخطيط القومى والجهاز المركزى للتنظيم والإدارة.
 
واستعرض اللقاء سبل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ومؤشراتها فى مجالات التنمية المختفلة بالقطاعات المستهدفة، وأبرزها الصحة والتعليم ومحو الأمية وتنظيم الأسرة، على أن يكون ذلك من خلال إحداث تكامل بين الخطط التنموية المركزية والمحلية بما يضمن أن لايترك أحد بدون تنمية.
 
ومن المقرر أن، تعقد خلال الشهر الجارى ورشة عمل بوزارة التخطيط، لوضع آليات توطين أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات المستهدفة، ومنها محافظة القليوبية يعقبها عقد ورش عمل بكل محافظة.
 
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جانب من اللقاء
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جانب من اللقاء 

 


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