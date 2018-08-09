محافظ القليوبية توفر 500عملية مياه بيضاء بالمجان وتكليف الصحة بتجهيز الحالات

القليوبية نيفين طه

أعلن اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، أنه تم توفير 500 عملية مياه بالمجان، وكلف مديرية الشئون الصحية، بتجهيز الأسماء لعمل العملية بالمجان بإحدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة.

ووجه المحافظ، بضرورة مساندة ذوى القدرات الخاصة، وإنشاء رامبات بجميع الأرصفة تساعدهم في المرور بالطرق العامة بسهولة، ويسر، جاء ذلك خلال إجتماع المجلس التنفيذى بحضور الدكتور أحمد عواد السكرتير العام ونائب مدير الأمن واللواء نبيل العادلى مدير إدارة المرور وجميع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.