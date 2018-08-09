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الخميس، 09 أغسطس 2018 07:04 م
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محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت

الخميس، 09 أغسطس 2018 05:53 م
محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت جانب من الافتتاح
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
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افتتحت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، أعمال تطوير قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى شبراخيت المركزى بإجمالى تكاليف استثماريه من أعمال المبنى وتجهيزات بلغت 6 ملايين جنيه، حيث يضم قسم الاستقبال والطوارئ بالمستشفى 7 أسرة، بالإضافة إلى ملاحظة رجال وسيدات بسعة 4 أسرة وغرفه غيار وغرز وغرفة صدمات وغرفة جبس وغرفة طوارئ نساء وصيدلية.
 
كما يضم قسم الأشعة بالمستشفى غرفه جهاز LCT وغرفة سونار وغرفة أشعة عادية وكافة الملحقات.
 
وصرح الدكتور علاء عثمان وكيل وزارة الصحة فى بيان، أنه تم الانتهاء من 95% من قسم الحميات، تمهيدا لافتتاحه بالمستشفى كما يجرى العمل فى المرحلة الثالثه من قسم العمليات والمعمل وبنك الدم.
 
ووجهت محافظ البحيرة بضرورة العمل على توفير كافة سبل راحة المرضى داخل المستشفى والتيسير عليهم وحسن معاملتهم وتوفير كافه احتياجاتهم من الأدوية والمستلزمات الطبيه اللازمه لهم، ورافق المحافظ المهندس حازم الأشمونى السكرتير المساعد و محمد عنتر رئيس مدينة شبراخيت.
 
محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت (1)
محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت

محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت (2)
محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت

محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت (3)
محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت

محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت (4)
محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت

محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت (5)
محافظ البحيرة تفتتح أعمال تطوير قسم الطوارئ بمستشفى شبراخيت 

 


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